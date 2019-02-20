Объявлено о трауре Ксении Собчак

Шоумен Вячеслав Манучаров, обвинивший Ксению Собчак в плагиате, нашел новый повод раскритиковать гламурную блондинку. Он объявил, что у телеведущей "траур по по креативу, собственным идеям и проблескам мысли".

На днях Ксения Собчак обнародовала новый выпуск своей передачи "Осторожно, Собчак!". Вячеслав Манучаров, внимательно посмотрев шоу, нашел новые поводы обвинить телеведущую в заимствованиях. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram он выложил несколько коллажей, по его мнению, доказывающих плагиат гламурной блондинки.

В частности, он отметил, что Ксения Собчак облачилась в ту же пижаму, что и он когда-то во время разговора с Еленой летучей, позаимствовала у него карты, а у Максима Галкина и Юрия Дудя – формат общения в автомобиле и на стульях визави, соответственно. И даже само название – "Осторожно, Собчак!" – перекликается с некогда популярной юмористической передачей "Осторожно, модерн!"

Вячеслав Манучаров обратился к телеблондинке: "Дорогая @xenia_sobchak , спасибо, что не перестаете удивлять! Еще на прошлой неделе Вы, отмахиваясь от обвинений в плагиате с картами, убеждали всех, что "Эмпатию Манучи" никогда не смотрели. И все это якобы случайность. А уже на этой неделе Вы, разумеется, тоже случайно улеглись в постель, прямо как я полгода назад вместе с @elenapegas . Но примеру Вульфа, о котором так громко кричали, Вы почему-то не последовали. Платьям из ЦУМа вы предпочли черную пижаму с эффектным белым кантом (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)".

Далее шоумен высказал мнение, что Ксения Собчак переживает тяжелые времена, более того, траур. "Траур по креативу, собственным идеям и проблескам мысли. Тогда и Вдову Клико тоже стоило пить не чокаясь. Хлеб на стопке, надеюсь, был безглютеновый. P.S. За благодарность, конечно, спасибо, но лучше кэшем)", – завершил свой пост Вячеслав Манучаров.