Лепс ударил известную ведущую прямо во время интервью

Сообщается, что известная ведущая Алла Михеева задала настолько провокационные вопросы Григорию Лепсу, что тот не сдержался и ударил ее. Речь якобы шла о дочери популярного артиста.

Как сообщает Telegram-канал Super, инцидент произошел в рамках Международного музыкального фестиваля "Жара" в Баку. Как передают очевидцы, звезда "Вечернего Урганта", ведущая Алла Михеева хотела сделать "острый репортаж" максимально рискованным. С этой целью телеблондинка подошла к Григорию Лепсу и спросила, сколько он заплатил за поступление одной из дочерей в престижный вуз. Заодно Михеева прокомментировала внешность наследницы артиста.

Лепс не смог стерпеть такую наглость. В Сети появилось видео, где популярный исполнитель бьет Михееву микрофоном. Однако запись быстро исчезла. Чуя сенсацию, журналисты издания связались с автором ролика. Но тот заявил, что ни при каких обстоятельствах не предоставит запись, никому. Что касается Аллы Михеевой, то шокированная телеведущая вместе со съемочной группой быстро покинула фестиваль.

Отметим, что недавно 55-летний певец и продюсер Григорий Лепс помог дочери Еве осуществить мечту и создать поп-группу. В состав Cosmos Girls входят 16-летняя Ева Лепс, 14-летняя дочь владельца футбольного клуба ЦСКА Саша Гинер и 14-летняя участница шоу "Голос. Дети-5" Эден Голан. В настоящее время наследница артиста участвует во всех главных мероприятиях лета – выступала на "Лайма. Рандеву. Юрмала", а затем и в Баку, где проходил главный фестиваль года – "Жара".