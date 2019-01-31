Пережившая контакт с НЛО Лель заявила о планете своих клонов

Катя Лель рассказала подробности своего взаимодействия с представителями внеземных цивилизаций. Певица вступила в контакт с НЛО 28 лет назад.

Катя поведала, что в 16 лет пережила тяжелейшее потрясение. Инопланетяне наведались к ней, когда она ужинала с семьей.

"Мы сели за стол. У нас большой дом, я сидела у окна. И вдруг взгляд наш заострился на каком-то свечении за окном. Три огненных красно-желтых луча опускаются в центр круга светящегося. Что потом произошло… Тишина… Я первая очнулась, все смотрят на меня", – вспоминает артистка.

Придя в себя, Лель недосчиталась нескольких зубов. "На следующий день, после того как забрали зубы, я стала слышать голоса. Со мной стали выходить на контакт", – заявила знаменитость и добавила, что не понимала язык пришельцев.

Через девять дней представители другой планеты вновь вышли на контакт с будущей звездой. Ночью они забрали ее прямо из спальни.

"Когда я очутилась у них на корабле, я была заторможенная. Я стала что-то понимать. Я вижу ботинки, мужские ботинки. Очень спокойный приятный голос лет тридцати. Подходит ко мне. Человеческий облик. Берет меня за руку", – добавила знаменитость.

Лель сообщила, что пришельцы хотели увезти ее для выполнения какой-то миссии. Артистке удалось уговорить новых знакомых оставить ее на Земле. Также артистка заявила, что зубы — это такой чип, "по которому можно считать все". Она не исключает, что инопланетяне использовали их, чтобы создать планету ее клонов.

Отец знаменитости долгое время называл рассказы дочери о пришельцах глупостью. Однако странное событие заставило его поверить и даже попросить прощения у наследницы.

"На моих глазах из папиных пальцев ложка выбивается. Три его пальца в кипящую воду опускают, где варилось мясо. Я подбегаю, говорю: "Папа, что ты делаешь?" И вытаскиваю. Он на меня смотрит: "Я что, сошел с ума? А мне не больно", – рассказала Лель в интервью изданию Super, которое размещено на сайте YouTube.

В конце беседы Катя Лель дала совет скептикам, которые сомневаются в правдивости ее истории. "Люди, мои дорогие, не нужно смеяться и прикалываться. Знаете, как непредсказуем наш мир. Вчера выбрали меня, завтра выберут вас. Лучше ко всему относиться спокойно и разумно. Однозначно понятно – нас слышат, нас видят, за нами наблюдают. Лучше уважать друг друга. Смеяться – это самое последнее", – заявила она.

Добавим, что Катя Лель не единственная публичная личность, которая заявляет о контакте с внеземными цивилизациями. Первый президент Республики Калмыкия Кирсан Илюмжинов также летал на корабле с пришельцами в 1997 году. Политик рассказал о своем необычном опыте в 2010 году в программе журналиста Владимира Познера.