Экс-солист "Отпетых мошенников" забыл о дочери

С мамой дочери Варвары Гарик Богомазов развелся много лет назад. У артиста другая семья. Совсем недавно супруга Виктория подарила звезде сына. Мальчика назвали Георгий.
Сейчас экс-участник группы "Отпетые мошенники" полностью погружен в заботы о наследнике. О старшей дочери он и не вспоминает.
"Отец для нее – кошелек. Она так воспитана своей мамой. Сейчас мы не общаемся", – заявил Гарик Богомазов в эфире программы "Звезды сошлись" на канале НТВ.
Артист активно гастролирует. Также звезду часто приглашают на корпоративы. По словам вокалиста, его постоянно просят петь хит "Отпетых мошенников" "Люби меня люби".
Гарик Богомазов отказался говорить о гонорарах, которые получает на заказных выступлениях. Знаменитость заявила, что финансами в его доме заведует супруга.
Артист рассказал также, что ранее сорил деньгами. Все заработанное он тратил на проституток, развлечения и алкоголь. Было время, когда он играл в покер. Гарик Богомазов уверяет, что крупные суммы никогда не проигрывал.
Отметим, в августе этого, 2019 года, в СМИ писали о задолженности артиста перед дочерью в сумме более 280 тысяч рублей. Артист не выполнил свои обязательства по алиментам. Между тем Гарик Богомазов уверял тогда, что несколько раз перечислял куда более крупные суммы, чем обязательные десять тысяч рублей в месяц и в испорченных отношениях с наследницей винил бывшую жену.
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