"А эта гопота еще гавкает!": Пригожин перевозбудился из-за украинской красотки Maruv

Maruv (настоящее имя – Анна Корсун) уже подвергалась нападкам СМИ. Из-за любви россиян к ее творчеству артистку регулярно критиковали, однако стойкая певица продолжила гастролировать по нашей необъятной стране. После ее победы на премии журналисты Незалежной устроили скандал с главным тезисом: "Чемодан, вокзал, Россия!"
Впрочем, у звезды нашлись защитники в лице представителей отечественного шоу-бизнеса. Продюсер Иосиф Пригожин перевозбудился из-за раздутого конфликта и прокомментировал ситуацию. По его словам, нет никакой разницы между тем, кого представляла Maruv на церемонии. Гораздо важнее ее музыкальный талант.
"Они молодцы! В этом коллективе мне нравится все. Они вне политики. Награда заслуженна, и ведут себя они в музыке достойно. Я говорю о стиле, если хотите – об архитектуре этого коллектива. Я всегда смотрю и слушаю их с удовольствием. А знаете, почему именно Maruv дали премию в Европе от России? Да потому, что европейцы не делают различий между россиянами, украинцами и белорусами. Для них мы все на одно лицо. Потому что мы – русский мир", – передает слова знаменитости РИА ФАН.
По словам Пригожина, раздувать шумиху в прессе было неуместно. "Это полный беспредел! Концертным директорам и продюсерам приходится оправдываться за успех артиста! Зачем так опускать людей? Когда же они перестанут завидовать чужим успехам? Все только считают чужие деньги. Учитесь зарабатывать, а не завидовать! Я имею право об этом говорить, потому что пришел к успеху из самых низов. Я прошел очень тяжелый путь. А эта гопота еще гавкает! Берите пример с успешных людей, а не пытайтесь опускать их на свой уровень!" – подытожил продюсер.
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