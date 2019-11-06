"А эта гопота еще гавкает!": Пригожин перевозбудился из-за украинской красотки Maruv

Не так давно стало известно, что украинская певица Maruv победила на премии MTV Russia Music Awards. Разумеется, СМИ Незалежной не могли оставить без внимания тот факт, что девушка вышла на сцену якобы от России. Продюсер Иосиф Пригожин высказался о ситуации.

Maruv (настоящее имя – Анна Корсун) уже подвергалась нападкам СМИ. Из-за любви россиян к ее творчеству артистку регулярно критиковали, однако стойкая певица продолжила гастролировать по нашей необъятной стране. После ее победы на премии журналисты Незалежной устроили скандал с главным тезисом: "Чемодан, вокзал, Россия!"

Впрочем, у звезды нашлись защитники в лице представителей отечественного шоу-бизнеса. Продюсер Иосиф Пригожин перевозбудился из-за раздутого конфликта и прокомментировал ситуацию. По его словам, нет никакой разницы между тем, кого представляла Maruv на церемонии. Гораздо важнее ее музыкальный талант.

"Они молодцы! В этом коллективе мне нравится все. Они вне политики. Награда заслуженна, и ведут себя они в музыке достойно. Я говорю о стиле, если хотите – об архитектуре этого коллектива. Я всегда смотрю и слушаю их с удовольствием. А знаете, почему именно Maruv дали премию в Европе от России? Да потому, что европейцы не делают различий между россиянами, украинцами и белорусами. Для них мы все на одно лицо. Потому что мы – русский мир", – передает слова знаменитости РИА ФАН.

По словам Пригожина, раздувать шумиху в прессе было неуместно. "Это полный беспредел! Концертным директорам и продюсерам приходится оправдываться за успех артиста! Зачем так опускать людей? Когда же они перестанут завидовать чужим успехам? Все только считают чужие деньги. Учитесь зарабатывать, а не завидовать! Я имею право об этом говорить, потому что пришел к успеху из самых низов. Я прошел очень тяжелый путь. А эта гопота еще гавкает! Берите пример с успешных людей, а не пытайтесь опускать их на свой уровень!" – подытожил продюсер.