Maruv заткнула рты украинцам

На протяжении последних несколько дней украинцы упрекают артистку в тайной связи с Россией. По словам самой исполнительницы, полученная ей награда не имеет никакой связи со страной или гражданством.
"В прошлом году победителем стал артист из Казахстана Jah Khalib, а в этом году я. MTV Russia – это филиал большого глобального телеканала, и это единственный филиал MTV на всем постсоветском пространстве, и он находится в России, поэтому так и называется. При этом здесь ратируется огромное количество артистов со всего мира, но особенно из стран СНГ", – утверждает звезда.
Потом она обратилась к "особо одаренным". Maruv напомнила, что что на красной дорожке она сразу обозначила, откуда родом. И за статуэткой она вышла под украинским флагом.
"А вы, мои друзья, в очередной раз меня разочаровали своим невежеством и оскорблениями!", – в сердцах бросила солистка.
Певица призвала перестать ее приписывать куда-либо. Ведь она не только гражданин страны, в которой родилась, но и, прежде всего, мировой артист. Поэтому светская дива планирует и дальше продолжать ездить с выступлениями и на премии туда, куда захочет сама.
"Я пою для всех, кому нравится моя музыка. Во всем мире я представляю только себя и свое творчество, поэтому отвалите!", – гневно подытожила Maruv.
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