Дочь Пескова высказалась о предстоящей свадьбе

Девушка рассказала, что уже пару лет встречается с неким молодым человеком, личность которого не собирается афишировать. Она поняла, что не хочет ничего выставлять в соцсети и обсуждать с друзьями.
"Неприятно осознавать, что в мою личную жизнь будут лезть чужие предположения, абсолютно ни на чем не обоснованные, и вопросы, к тому же я верю в сглаз", – призналась Елизавета Пескова. Также она заявила подписчикам, что сожалеет о нынешней ситуации с институтом семьи.
По словам модели, брак для нее – это союз перед Богом, а не "бумажки и росписи". В ее понимании муж — лучший друг, любовник и наставник. "Никогда не понимала людей, которые женятся по расчету – по-моему, это отвратительно", – отметила дочь Дмитрия Пескова.
Кроме того, девушка призналась, что категорически против масштабных свадебных мероприятий. "В моем случае вопрос о формате праздника все еще обсуждается", – высказалась о собственной свадьбе Елизавета Пескова.
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