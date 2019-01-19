"Чистейшее вдохновение": Дакота восхитилась экс-любовницей Соколовского
На днях Рита опубликовала в личном Instagram короткую видеозапись с бэкстейджа съемок. Звезда позирует фотографу в роскошном купальнике.
Поклонники по достоинству оценили работу певицы в качестве модели. Многие отмечали, что Дакота выглядит великолепно.
К слову, не обошлось без критических замечаний от завистниц. "Как не втягивай живот а все равно фигура не как у девушки Влада )) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – напала на звезду пользовательница Сети.
Рита не стала терпеть колкие выпады в свою сторону. Артистка вежливо поставила подписчицу на место, отметив, что восхищается фигуройНатальи Сульяновой.
"Милая Инесса, вероятно Вы хотели задеть меня своим комментарием, но по-первых, я обожаю свой "втянутый" животик, который бережно выносил настоящего человечка, во-вторых, девушка моего бывшего мужа настоящая красотка и ее фигура чистейшее вдохновение для всех женщин. Однако тут нет никаких соревнований, более того я рок звезда, а не фитнес модель и мое тело имеет право быть совершенно любым, оно тут совсем для других целей 😉🙏❤ добра Вам желаю побольше", – отметила знаменитость.
Преданные фанаты поддержали Риту. "Вам это особенно болит что Рита втянула живот или невоспитанность? У "бывшей девушки Влада" фигура не как например у Екатерины Усмановой💪 Таша-фитнес модель, а Рита-музыкант! и по профессии у этих девушек разные ключевые цели! Сколько не убивайся в спортзале и качай бицепсы☝любят не за сантиметры на талии", – написала интернет-обывательница.
Кстати, отповедь защищающей Дакоту поклонницы оказалась пророческой. Вскоре стало известно, что Наталья Сульянова, которая встречалась с Владом Соколовским последние несколько месяцев, заявила об их расставании. Экс-любовница певца сообщила, что их отношения перешли на дружеский уровень, обиды друг на друга они не держат.
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