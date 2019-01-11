Победитель "Евровидения" кардинально сменил имидж

Португальский певец Салвадор Собрал кардинально изменил образ. Новые фотографии победителя конкурса "Евровидение" быстро распространились в Сети.



В детстве Салвадору поставили страшный диагноз – "порок сердца". Лишь в декабре 2017 года исполнитель решился на операцию по пересадке органа. После длительного восстановления музыкант продолжил творческую деятельность. Певец решил также изменить внешность: набрал вес, избавился от длинных волос и отрастил бороду.

В одном из интервью победитель "Евровидения" рассказал журналистам, что таким образом решил наметить новый этап в жизни. "Сегодня я другой, перевернул страницу. Для меня длинные волосы, которые я носил, связаны с прошлым, а с новой стрижкой чувствую себя свежее, легче", – передает его слова Euronews. Поклонники артиста уверены, что теперь музыкант выглядит гораздо лучше.

Напомним, что Собрал занял первое место на конкурсе "Евровидение" в 2017 году в Киеве. Салвадор исполнил композицию Amar pelos dois, автором которой стала его сестра Луиза. Из-за тяжелой болезни артиста организаторам состязания пришлось пойти на уступки: они разрешили ему пропустить репетицию полуфинала и прибыть к началу конкурса.