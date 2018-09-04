Джигарханяна привезут на встречу к Цымбалюк-Романовской

Экс-супруга народного артиста Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская вновь оказалась в суде. Пианистка не признает себя виновной.

Сегодня, 4 сентября, состоялось очередное заседание по рассмотрению уголовного дела в отношении Цымбалюк-Романовской. Слушание было закрытым, поэтому прессу в зал не пустили.

Журналисты толпились у входа, чтобы узнать хоть какие-нибудь подробности. Пробегая мимо представителей СМИ, Виталина вскользь бросила: "Я не считаю себя виноватой!" и скрылась за дверью. Больше комментариев от Цымбалюк-Романовской не было. Об этом сообщает ТАСС.

По данным РИА Новости, со ссылкой на адвоката актера Евгения Парфенова, вскоре мировой судебный участок Москвы планирует допросить Армена Джигарханяна по делу его бывшей жены Цымбалюк-Романовской. Вероятно экс-супруги встретятся на одном из будущих заседаний.



Напомним, что по версии следствия Виталина следила за Джигарханяном. Предполагается, что жена звезды, то ли сама, то ли с помощью наемного работника вмонтировала в потолок кабинета Армена Борисовича в Московском драматическом театре бескорпусную видеокамеру. После Цымбалюк-Романовская отдала полученную видеозапись одному из центральных телеканалов, которые продемонстрировали ее в прямом эфире.

Теперь она обвиняется в незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни Армена Борисовича, составляющих его личную тайну, без его согласия и предоставлении этих сведений СМИ. В рамках уголовного дела Джигарханян пытается получить от экс-супруги возмещение морального ущерба в сумме три миллиона рублей.

Статья обвинения, по которой проходит Цымбалюк-Романовская, предусматривает наказание от штрафа в размере до 200 тыс. рублей до двух лет лишения свободы. С Виталины взята подписка о невыезде.