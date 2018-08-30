"Она хорошая": Джигарханян рассказал о новой спутнице

Стало известно, кто сегодня находится рядом со знаменитым артистом и режиссером. 82-летний Армен Борисович рассказал о том, кто за ним ухаживает.

Вся страна переживает о том, что сегодня происходит с народным артистом после скандального расставания с женой, Виталиной Цымбалюк-Романовской. За всеми злоключениями Джигарханяна зрители наблюдали с экранов телевизоров и узнавали малейшие детали из других СМИ, переживая за него.

Прежде всего, известно, что Армен Борисович продолжает трудится в своем театре, который одним из первых открыл театральный сезон. Однако легко "перешагнуть" все перипетии, обрушившиеся на него лавиной за последние пару лет, Джигарханяну пока трудно.

"Нет, нет…покоя нет. Ну, может быть, немножко легче стало. Сплю нормально", – цитирует режиссера "Московский комсомолец". Рассказал он и о том, кто ему помогает в быту. "Со мной постоянно находится медсестра Людмила. Она хорошая. Она – хозяйка… Похорошел. Поженимся?.. Нет, теперь уже нет, уже нельзя. Да, следят за мной, чистят и так далее", – поделился артист.

Кроме того, Джигарханян признался, что никогда не любил себя. "Я, как и все, всю жизнь выполнял чьи-то задания – комсомольские, партийные, театральные, женские – это мы умеем делать. А любить себя никто не учит", – заявил актер.

Напомним, развод актера с украинской пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской состоялся в ноябре 2017 года. Но страсти кипят по сей день.