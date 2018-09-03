Цымбалюк-Романовская закрутила интрижку с украинским музыкантом

Экс-супруга Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская открыто флиртует в Сети с музыкантом из Киева. Пианистка не жалеет смайликов-сердечек для дорогого друга.

В последнее время Виталину стали часто замечать в компании певца Прохора Шаляпина. Поговаривают, что между молодыми людьми развивается бурный роман, который вот-вот приведет к чему-то серьезному. Однако завистники утверждают, что связь Шаляпина и Цымбалюк-Романовской ни что иное, как постановка для съемок шоу Первого канала.

Злопыхатели ссылаются на поведение Виталины в соцсетях. Якобы пианистка во всю заигрывает с импозантным мужчиной через свой аккаунт в Facebook.

Недавно подруга Виталины – украинская певица Ольга Быстрякова опубликовала на своей странице архивные фотографии, на которых запечатлена группа людей, в числе которых Цымбалюк-Романовская и ее бывший муж Армен Борисович Джигарханян.

"Одно из лучших воспоминаний! Прийдется повторить в другом составе😘 Как же я вас люблю ❤️ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.", – написала Виталина под снимками. Цымбалюк-Романовской поспешил ответить музыкант из Киева Владимир Быстряков: "А мы – тебя ! Знаешь, и разводы людей тоже.....СБЛИЖАЮТ !". "Это я уже поняла😘", – откликнулась Виталина.

Недругам пианистки показалось, что этот диалог, несомненно, говорит об интрижке между пианисткой и музыкантом. Они принялись искать скрытый смысл в переписке, подсчитывая смайлики в виде сердечек и поцелуйчиков. Все свои предположения и догадки они публиковали в фангруппах Армена Джигарханяна в социальных сетях.

Напомним, развод актера с украинской пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской состоялся в ноябре 2017 года. Но страсти кипят по сей день.

