73-летнего Якубовича сняли целующимся с молодой певицей

Молодая певица Елизавета Гырдымова, известная под псевдонимом Монеточка, приняла участие в шоу "Поле чудес". Артистка даже прошла в финал.



В суперигре Монеточка не смогла выступить, ее обошла соперница, ответившая правильно на вопрос. Однако певица не огорчилась и преподнесла ведущему подарок.

Елизавета вручила Леониду Якубовичу кукол, похожих на него и на себя. Растрогавшийся ведущий в ответ поцеловал девушку. Операторы шоу сняли этот момент со всех сторон и с гордостью представили в эфире Первого канала.

Закончив с объятиями и поцелуями Монеточка спела песню "Нет монет". В качестве утешительного приза Якубович вручил ей мультиварку.

"Я рада, что попала на телевидение, смогла передать привет своей бабушке", – заявила исполнительница порталу E1.ru. О поцелуе со знаменитым ведущим Монеточка предпочла не говорить.