Жена Овечкина обнародовала откровенное фото накануне родов
Овечкин и Шубская находятся в сладостном ожидании появления ребенка на свет. Будущие родители не раскрывают пол малыша, однако недавно хоккеист намекнул, что пара ожидает мальчика.
Анастасия, в свою очередь, ведет активный образ жизни на последних месяцах беременности. Она уже успела побывать в России, а теперь находится в США и ежедневно посещает пляж, где сопровождает возлюбленного на тренировках.
Более того, Шубская не стесняется демонстрировать свое тело. Сегодня она поделилась снимком в купальнике, сопроводив публикацию ироничной подписью.
Плюс сто кг, но мы не унываем������P.S.Дорогие мои подписчики, хочу сказать насколько я была тронута вашей реакцией на комментарий женщины, который я выставила у себя в истории!Как вы начали меня успокаивать и защищать ☺️сколько приятный слов и пожеланий��Спасибо вам! А тем кто писал, что бы я не обращала внимания и не принимала это близко к сердцу, не переживайте, это вызвало только смех и, как это не парадоксально, положительные эмоции �� И вообще, ко всему, даже к негативу,нужно относится с иронией, а для этого нужно любить себя и иметь высокую самооценку( не путать с самолюбием)��❤️#толькопозитив #овечкина #шубская #pregnancy
"Плюс сто кг", – написала Шубская под фотографией. После этого супруга получила сотни комментариев от поклонников, которые отметили, что завидуют ее фигуре.
"Такой беременности можно только позавидовать, нет ничего лишнего!", "Насть, да у Вас только живот вырос, а все остальное такое же стройное. Все отлично", – написали в Instagram поклонники дивы. Кроме того, обитатели Всемирной паутины отметили, что Шубская быстро придет в форму после появления первенца на свет.
Ранее Настасья Шубская четко сформулировала, почему решила рожать не в России, а в Америке. Дело не в том, что в США лучше специалисты, причина – в ее муже, всемирно известном хоккеисте Александре Овечкине.
Супруга спортсмена объчснила, что сейчас ее муж работает в Америке, и до конца беременности она планирует находиться рядом с ним, поэтому рожать ей придется на чужбине. Настасья отметила, что нет принципиальной разницы, где их малыш появится на свет, в любом случае ребенок будет русским.
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