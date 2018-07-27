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Шоу-бизнес

Затравленная Шубская объяснила решение рожать в Америке

Настасья Шубская. Фото: instagram.com/nastyashubskaya
Настасья Шубская, которая скоро впервые станет мамой, наконец четко сформулировала, почему решила рожать не в России, а в Америке. Дело не в том, что в США лучше специалисты, причина – в ее муже, всемирно известном хоккеисте Александре Овечкине.
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Супруга спортсмена отвечала на вопросы подписчиков в Instagram. Поклонники звездной пары поинтересовались у Настасьи, где она планирует разрешиться от бремени.

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Александр Михайлович Овечкин хоккеист

Шубская рассказала, что сейчас ее муж работает в Америке, и до конца беременности она планирует находиться рядом с ним, поэтому рожать ей придется на чужбине. Настасья отметила, что нет принципиальной разницы, где их малыш появится на свет, в любом случае ребенок будет русским.

Подготовка к появлению младенца в звездной семье идет полным ходом. В окружении пары говорят, что супруги уже выбрали клинику, в которой родится их первенец, и познакомились с врачом. Также на досуге родители подумали, как назовут кроху, правда имя будущего малыша и его пол знаменитости пока скрывают.

Фото: instagram.com/nastyashubskaya

Отметим, что пара долгое время утаивала факт беременности. Настасья редко выходила в свет, а уж если появлялась перед камерами, то постоянно прятала меняющуюся фигуру под свободными нарядами. Однако сейчас жена спортсмена с удовольствием демонстрирует свое положение публике. В ее микроблоге множество снимков, на которых она показывает огромный живот.

Напомним, Александр Овечкин и Настасья Шубская оформили отношения еще в августе 2016 года. Однако тогда влюбленные не стали устраивать громкое торжество, решив отложить его на год. Лишь 8 июля 2017-го супруги закатили пир на весь мир.

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Автор: Руслана Алексеева27 июля 2018, 17:34
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шикарная свадьба Овечкина и Шубской

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