Водитель выступил с грязными разоблачениями Волочковой

Эксклюзив Интервью Разгоряченная Пугачева плясала в центре города Сколько платят любовнику Цымбалюк-Романовской Дом-2

Выбор читателей

Молодая любовница Петросяна с огромным животом появилась в "Пусть говорят"
Закопавшийся в грязном белье Малахов получил удар кулаком
Звезду сериала "Счастливы вместе" сгубила ВИЧ-инфекция
Дергающуюся в микрокупальнике Бузову сняли на видео
Известная актриса назвала причину смерти Меньшова
партнеры
Пятница 31 августа
Лента новостей
21:45
Как изменится жизнь россиян с 1 сентября
21:28
Под Нижним Тагилом полностью сгорел дом
21:21
В России возбудили дело по факту гибели Захарченко
21:14
Столкнулись лоб в лоб: В ДТП в Удмуртии пострадали люди
21:01
57-летняя Тимошенко сверкнула пышной грудью на пробежке в Одессе
20:51
Володин: Убийство Захарченко обнуляет Минские соглашения
20:49
Юный волгоградец сбил девушку и протаранил магазин на угнанном авто
20:37
Под окнами дома в Тюмени нашли мертвую школьницу
20:21
Пир горой: на Украине ошалели от счастья после подлого убийства Захарченко
20:15
Как жил первый глава ДНР Александр Захарченко
20:07
"Бабах – и больше ничего": первые видео с места убийства Захарченко
19:33
Захарова обвинила Киев в убийстве Захарченко
19:18
Любовный гороскоп на сентябрь 2018 года
18:56
Кожуховская линия улучшит транспортную доступность Подмосковья
18:33
Первые кадры с места убийства главы ДНР Захарченко
18:14
Взрыв в центре Донецка: Захарченко смертельно ранен
18:02
Как Кожуховская линия метро изменит жизнь москвичей
17:59
Библиотекарь Улюкаев заработал 1600 рублей и загремел в больницу
17:46
Место для дискуссий: как Госдума улучшает пенсионный законопроект
17:37
Стали известны последние слова принцессы Дианы
17:18
Пассажир маршрутки погиб в массовом ДТП
17:01
На Украине передумали бросаться на мертвого Кобзона
16:54
Россия закрыла космос для американцев
16:44
Новые подробности взрыва на заводе под Нижним Новгородом
16:38
Совет на выходные
16:15
Старый гей бросил Медведеву ради молодых фигуристов
16:08
В Киеве раскрыли план устранения Путина
15:46
Развод Петросяна и Степаненко стал уроком для россиян
15:46
Российский банк лишился лицензии
15:40
Вскрылась страшная правда о взрыве гидроцикла с туристами на Кубани (видео)
15:28
Умер тренер Знарок
15:10
Юная внучка Елизаветы II позорит семью
15:03
Знаменитого писателя жестоко изнасиловали пультом от телевизора
14:45
Как мы сами портим себе жизнь
14:39
Собянин запустил Кожуховскую линию метро
14:39
В Ростове-на-Дону загоревшуюся машину потушили пивом
14:36
"Единая Россия" поддержит гражданские инициативы
14:31
Топ-5 лучших смартфонов для школьников
14:23
5-летний ребенок погиб при обрушении потолка в Уфе
14:13
В Приморье загорелся автобус с туристами
14:05
Под Самарой появились пруды с розовой водой
13:52
Бенедикт Камбербэтч станет отцом третий раз
13:27
В Кремле сделали заявление о поездке Путина на прощание с Кобзоном
13:21
Знаменитая актриса из сериала "Полицейский с Рублевки" ждет ребенка
13:13
Ольга Бузова готовится к появлению первенца
13:12
Под Москвой мужчина атаковал полицейских ножом
13:06
Москвичей ожидает солнечное бабье лето
13:00
Володин рассказал об изменениях в пенсионной системе
12:56
В погребе под Архангельском задохнулась пенсионерка
12:48
В Приморье автомобиль на полном ходу вылетел в озеро
12:25
Священнику грозит тюрьма за изнасилование 13-летней россиянки
12:21
Попавший в больницу Кикабидзе заговорил о похоронах
12:17
Россиянам закрывают въезд в США
12:14
Вор-неудачник уснул в ограбленном им магазине
12:08
В каком парике похоронят Кобзона
11:51
Рублю по силам восстановиться в сентябре
11:45
Рудковская оказалась в центре скандала из-за смерти Кобзона
11:39
64-летний Серов избил и вышвырнул юную проститутку после интима
11:31
Взрыв на заводе под Нижним Новгородом: есть жертвы
11:29
Твердый и сильный: откровенные переговоры Ельцина и Клинтона о Путине
11:26
За пять минут: Украина готова уничтожить российский флот
11:13
Главные события Москвы
11:12
Свекровь наорала на пожелавшую завести ребенка Пьеху
10:57
"Слезы накатились": беременную Бледанс добивают после потасовки у Малахова
10:53
Скончался известный автор комиксов Marvel
10:42
Смартфоны, ноутбуки и бытовая техника со скидкой
10:38
Продюсер рассекретил детали последнего покушения на Кобзона
10:12
40-летняя Екатерина Климова решилась на шокирующую откровенность
09:55
Самая горячая болельщица ЧМ-2018 возбудила грудью в сливках
09:54
Обиженный Трамп угрожает выходом из ВТО
09:42
"Наконец дошла до стилиста": народ в восторге от шикарного образа Волочковой
09:21
Россию выгоняют из мирового биатлона: кто виноват
09:12
Тимати втянули в безобразную драку
09:09
Агутина не пустили на сцену шоу "Голос 60+"
08:35
Захарова поставила на место дерзкого Ходорковского
08:21
Раскрыты тайные записки скончавшегося Кобзона
08:21
Жена Овечкина поделилась подробностями родов
22:00
Водолазы приступили к разбору Крымского моста
21:49
Первый канал изменил сетку вещания из-за смерти Кобзона
21:37
Напечатана новая книга Толкиена
21:26
В Башкирии погиб водитель вылетевшей с моста машины
21:21
Волгоградец до смерти избил жену и лег с ней спать
21:09
44-летняя Порошина ждет пятого ребенка
21:05
В аварии с автобусом в Ижевсе пострадали люди
21:00
Пять килограммов тротила: как готовили убийство Иосифа Кобзона
20:58
В Татарстане пьяный водитель насмерть сбил двух пешеходов
20:46
Мертвый мужчина три года пролежал в своей квартире
20:35
Очевидцы сообщили о взрыве в Тюмени
20:26
Выехавший из Омска водитель устроил смертельное ДТП
20:23
От уехавшей к гею-канадцу Медведевой ждут бомбу
20:18
Петросян омолодился ради новой возлюбленной
20:04
Гороскоп здоровья на сентябрь 2018 года
20:01
В московском метро открылась уникальная библиотека
19:43
Краско пожалел бездомную молодую жену-изменщицу
19:37
В Нижнем Новгороде двое наркоманов с пистолетом пытались ограбить магазин
19:22
Авария с автобусом попала на видео
19:10
Из музея в Петербурге украли экспонат за миллион
19:03
Букет на 1 сентября: где купить и как выбрать
18:57
Собянин открыл электродепо "Солнцево"
18:56
"Она хорошая": Джигарханян рассказал о новой спутнице
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Умер Иосиф Кобзон
В каком парике похоронят Кобзона
Кончина Кобзона лишила слов рыдающую вдову
Первые кадры с места убийства главы ДНР Захарченко
Беременная Бледанс устроила драку на шоу Малахова
Волочкова опозорилась после смерти Кобзона
Шоу-бизнес

Водитель выступил с грязными разоблачениями Волочковой

Анастасия Волочкова. Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Keltik
Скандал, разразившийся больше года назад между балериной и ее водителем Александром Скиртачом, которого она обвинила в воровстве, вспыхнул вновь. Мужчина пришел на программу "Андрей Малахов. Прямой эфир" с сенсационными откровениями о своей экс-работодательнице.
прочитано 940 раз

Еще в прошлом году Скиртач уверял, что звезда предлагала ему интимную близость. По словам водителя, он отказал ей в сексуальных отношениях, а потому она написала на него заявление в полицию.

ПО ТЕМЕ

Волочкова в обтягивающем платье поставила точку в грязном скандале

Волочкова об эскорт-услугах: Благородные мужчины оказывают мне поддержку

Обидчика Волочковой вывели на чистую воду

Сюжеты Звездные скандалы

Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Теперь Александр заявил, что возил Волочкову на встречи с мужчинами в отели. "Я начал работать в апреле, в мае начались "туры", договоренности с людьми. Приведешь в гостиницу. Мне говорили, приедешь заберешь какую-то сумму, обычно было 15-20 тысяч долларов. Я ехал в банк и клал на ее счет", – рассказал бывший водитель.

Эксперты в студии предположили, что таким образом Скиртач мстит Анастасии за уголовное дело. "Приезжаешь на работу, Анастасия спит внизу в шикарном доме на диванчике. Она мне говорит: "Можешь, чтобы этого, кто лежит в кровати у меня, не было", – поделился мужчина.

По его словам, балерина рассказывала ему о размерах половых органов своих мужчин. "Она очень грязная женщина. И она работодатель. Пусть следит, хоть презервативы покупает", – вынес вердикт Скиртач.

Примечательно, что Александр даже высказал готовность пройти проверку на детекторе лжи, чтобы доказать свою правдивость. Ведущий шоу Андрей Малахов пообещал, что в следующей программе они поделятся результатами исследования.

Напомним, ранее Александру Скиртачу дали три года условно за мошенничество и определили штраф в размере 376 тысяч рублей. Волочкова же отмечала, что "жизнь все расставит на свои места".

Автор: Валерия Нарская31 августа 2018, 21:48
ФОТОРЕПОРТАЖ

Роскошная Волочкова отдыхает в лучшем отеле Таиланда

567

комментарии

Политика

Володин: Убийство Захарченко обнуляет Минские соглашения
В Киеве раскрыли план устранения Путина
Твердый и сильный: откровенные переговоры Ельцина и Клинтона о Путине
За пять минут: Украина готова уничтожить российский флот

Шоу-бизнес

Инсульт и выкидыш: беременная Бледанс готовят к худшему
Водитель выступил с грязными разоблачениями Волочковой
Полное горло стекла: звезда "Дома-2" разбилась в автокатастрофе
Вайкуле отказалась ехать на похороны Кобзона

Проишествия

Первые кадры с места убийства главы ДНР Захарченко
Знаменитого писателя жестоко изнасиловали пультом от телевизора
Известную актрису избили после спектакля
Съевшему суши мужчине отрезали руку

Lifestyle

Показан первый тизер финального сезона "Игры престолов" (видео)
Артемьева раскрыла тайны сериала "Сваты"
В Москве пройдут самые зрелищные соревнования по европейским бальным танцам
Звезда "Убойной силы" в реанимации с кровоизлиянием в мозг
Общество

Водолазы приступили к разбору Крымского моста

В спецоперации принимают участие профессионалы

Шоу-бизнес

"Наконец дошла до стилиста": народ в восторге от шикарного образа Волочковой

Артистка доверилась профессионалам

Шоу-бизнес

Первый канал погнал в шею ликующего из-за смерти Кобзона сотрудника

Молодой человек радовался горю
Происшествия

Знаменитого писателя жестоко изнасиловали пультом от телевизора

Литератор очнулся через день после оргии

Гороскоп

София Ротару стремительно теряет память
Любовный гороскоп на сентябрь 2018 года
Совет на выходные
Гороскоп здоровья на сентябрь 2018 года

Фоторепортажи

Как жил первый глава ДНР Александр Захарченко
Юная внучка Елизаветы II позорит семью
Каким запомнится Иосиф Кобзон
Мамочка года: родившая певица разделась догола и вызвала возбуждение

Спорт

Старый гей бросил Медведеву ради молодых фигуристов
Россию выгоняют из мирового биатлона: кто виноват
От уехавшей к гею-канадцу Медведевой ждут бомбу
Губерниев грязно выругался из-за допинг-скандала с биатлонистами

Регионы

Вскрылась страшная правда о взрыве гидроцикла с туристами на Кубани (видео)
Священнику грозит тюрьма за изнасилование 13-летней россиянки
Причину трагедии с детьми в "Зимней вишне" выясняли 5 месяцев
Физики уже в работе: Украина рушит Крымский мост
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru