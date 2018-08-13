Волочкова в обтягивающем платье поставила точку в грязном скандале

Балерина Анастасия Волочкова празднует победу. Ей удалось доказать виновность своего бывшего водителя Александра Скиртача.

Сегодня, 13 августа, Тверской суд Москвы приговорил Александра Скиртача к трем годам лишения свободы условно. Суд установил, что экс–водитель брал у своей работодательницы 205 тысяч рублей на похороны матери, которая впоследствии оказалась живой.

Вдобавок мужчина периодически забирал вверенные ему танцовщицей крупные суммы, которые должны были пойти на оплату коммунальных услуг ее квартиры в Санкт-Петербурге и техобслуживания авто. Также он шесть месяцев не возвращал Волочковой ноутбук и присвоил деньги, пожертвованные на благотворительный концерт балерины, сообщает сайт "Комсомольская правда".

Добавим, что Анастасия на заседание суда пришла в отличном настроении. Она излучала позитив и дружелюбие, к тому же с удовольствием общалась с прессой. Ей удалось в пух и прах разбить недруга – так сказать, отомстить оболгавшему и ограбившему экс-сотруднику. Балерина была облачена в ярко-синее обтягивающее платье с экстремально глубоким декольте.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 13 Авг 2018 в 2:55 PDT

Пока шло следствие по этому делу, Скиртач подал в суд на Волочкову, обвинив в сексуальных домогательствах. Та не оставила действия бывшего водителя без ответа и обнародовала переписку, в которой тот признается ей в любви. Сообщения датируются мартом 2017 года.

Обвинения в домогательствах балерина категорически отрицает. "Вам самим не смешно? Нашли героя-любовника! Он всячески добивался моего расположения, заваливал меня СМС: мол, хочу, люблю так, что кричать хочется. Я к этому относилась со снисхождением: ну любит, ну и что... Многие мужчины добиваются моего внимания. Я на всех должна реагировать что ли?" – задала риторический вопрос Волочкова.