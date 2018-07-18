Мать поражена новостями о беременности Кати Лель

Удивительное дело: песню "Мой мармеладный" Катя Лель исполняет уже 15 лет, но публике она не надоела. Вот и на концерте "Золотой хит" в рамках фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" артистка вышла на сцену с этой же композицией. А за кулисами ее ждал корреспондент Dni.Ru.



Катя, все знают лишь два Ваших хита – "Мой мармеладный" и "Муси-пуси". И всегда их ждут, словно Вы больше ничего не спели. Вас это не обижает?

Нисколько, потому что здорово, когда у артиста есть визитная карточка и песни, по которым его узнают. Я ничуть не устала от них, и когда другие артисты говорят, что их тошнит от той или иной песни (говорят, Лариса Долина терпеть не может "Погоду в доме" и старается реже ее исполнять. – Прим. ред.), я этого не понимаю. Ведь здорово, что народ столько лет хочет их слышать.

Но ведь это не делает чести народу – песни-то дурацкие, давайте начистоту говорить!

В меня часто летят камни со стороны критиков за эти шлягеры. Но ведь это здорово, что песни обсуждаются и нет равнодушных. Значит, людей это волнует, значит, я им интересна – это и есть показатель успеха.





Пресса с удовольствием смакует подробности Вашей частной жизни. Не обижаетесь?

Многие артисты стараются что-то о себе придумать, чтобы о них писали. Мне же этим не надо заниматься – журналисты все сами придумывают. Пусть побольше пишут обо мне! Недавно, например, снова пустили слух, что я беременна. Моя мама очень переживала, что узнала про это из прессы. Но я успокоила ее: "Не обращай внимания на эту фигню, не читай это".