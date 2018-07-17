15-летний приемный сын оказался копией Ксении Стриж

Общественность отреагировала на новость о том, что 51-летняя Ксения Стриж стала матерью. Пока журналисты ищут поводы для сенсации, фанаты поддержали и поздравили легендарную радиоведущую.

Ксения Стриж давно говорила о планах взять ребенка из детского дома. Недавно в ее семье появился 15-летний Никита. Подросток родом из Челябинска, у него есть мать и отец, но их лишили родительских прав. "Мне показалось, что я могу подарить человеку возможность хорошей насыщенной жизни", – в интервью объяснила свое решение Стриж.

Многочисленные поклонники оптимистично восприняли известие. На официальной страничке Ксении в социальной сети Instagram, куда та выложила несколько фотографий, фанаты пожелали ведущей всего наилучшего и рассыпались в комплиментах.

Особо наблюдательные подписчики заключили, что Ксения и Никита очень похожи. "Ксения, какие вы прекрасные! приемный сын прям ваша копия!) или это мне одной так видится? будьте счастливы! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Невероятное сходство ! Фантастика! Ксения Вы замечательный человек , умная девушка дай Бог Вашей семье всего самого светлого!!", "Дай бог чтоб у вас все сложилось по семейному...", "Молодец Ксюша", "Ксения молодчина! С сыном одно лицо! Счастья вам!", "Хорошие люди, добра вам всем)))) Классно, когда человечек НАХОДИТ СВОИХ ЧЕЛОВЕЧКОВ)))))))", "Никита копия ксюши, одно лицо!!!!" – высказались пользователи Сети.

Ранее в интервью Стриж призналась, что у нее был выкидыш, а затем не рожала, потому что никто из ее мужчин не хотел. "Меня никто не попросил. Если бы любимый человек попросил, родила бы. У меня не было желания родить для себя во что бы то ни стало, как-то не думала об этом", – пояснила ведущая. А несколько лет назад Ксения в четвертый раз вышла замуж: Андрей моложе нее на 17 лет.