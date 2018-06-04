Странная дочь Ефремова удивила безумным видом на красной дорожке

Голубые волосы, черное платье и черные колготки – в таком наряде появилась в "Гоголь-центре" дочь Михаила Ефремова, Анна-Мария. Ее сопровождал звездный отец – видимо, для гармонии с обликом наследницы нарядившийся в мятые голубые джинсы и такого же цвета бейсболку. В театре проходит московская премьера фильма Кирилла Серебренникова "Лето".

В центре истории, рассказанной в фильме "Лето" - начало творческого пути легенды русского рока Виктора Цоя и его группы "Кино". Главную роль сыграл корейский актер Тео Ю. Рассмотрел режиссер и отношения Цоя с Майком Науменко, его женой Натальей и другими музыкантами, представлявшими авангард рок-движения Ленинграда 1981 года.

Майка Науменко в фильме сыграл известный российский музыкант, лидер группы "Звери" Рома Зверь. Это его дебют в кино, причем двойной: он же выступил саунд-продюсером фильма. На 71-м Каннском кинофестивале Зверь получил главный приз в номинации "Лучший саундтрек".

Актер Михаил Ефремов и его 17-летняя дочь от брака с Ксенией Качалиной, Анна-Мария, стали гостями премьеры. На красной дорожке девушка появилась в черно-бежевом платье и черных капроновых колготках. Наряд дополняли сумочка через плечо и оригинальная серебряная подвеска. Что касается прически, то девушка решила взять не формой, но цветом – выкрасив волосы в голубой. А на Михаиле были простые голубые джинсы, пиджак и бейсболка, сообщает "Вокруг кино".

Анна-Мария мечтает стать актрисой и даже посещает музыкально-театральную школу. Михаил Ефремов не возражает – о чем и сказал во время программы "Вечерний Ургант" в конце прошлого года, где он представил свою наследницу широкой публике.

Анна-Мария смотрелась весьма необычно: она нарядилась в черные узкие джинсы, черную свободную рубашку с рисунком из черепов и красной бабочкой. Завершали образ очки в темной оправе и модная стрижка: Анна-Мария выбрила одну сторону головы, а волосы выкрасила в черный и розовый цвет.

Михаил Ефремов и мать Анны-Марии, Ксения Качалина, развелись после семи лет брака. Как утверждала сама Качалина, она бросила супруга из-за его чрезмерного увлечения алкоголем. Однако позже Ефремов оформил единоличную опеку над девочкой и забрал ее к себе. Сейчас она живет с няней в квартире, которую арендует актер. В 16 лет девушка сделала шокирующее признание, публично объявив о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.