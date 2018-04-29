Ефремов повторил "пьяную выходку" в театре
Едва россияне забыли о скандальных гастролях театра "Современник" в Самаре, когда зрители обвинили актера Михаила Ефремова в неадекватном поведении, нецензурной брани на сцене и выступлении в пьяном виде, как напомнить о произошедшем решил поэт Андрей Орлов. Он зачитал собственное стихотворение, также сдобренное крепким словцом, посвященное произошедшему.
В это время сам Михаил Ефремов расхаживал по сцене в костюме и гриме из обернувшегося скандалом спектакля и активно изображал пьяного. Запись опубликовал телеканал РЕН ТВ. Судя по тексту произведения, поэт обвинил самарских зрителей в неподобающем отношении к высокому театральному искусству.
Напомним, что актер Михаил Ефремов угодил в скандал после спектакля в Самаре. По словам очевидцев, он вышел на сцену в несколько странном состоянии, постоянно забывал слова и материл зрителей, которые просили его говорить погромче.
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