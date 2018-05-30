Невменяемую жену Ефремова отправили на срочное лечение

Бывшая жена актера Михаила Ефремова артистка Ксения Качалина нуждается в помощи. Женщине требуется материальная поддержка и, как показалось присутствующим в студии, наблюдение у психиатров.



В программе Андрея Малахова "Прямой эфир" появилась 47-летняя Ксения Качалина. Редакторы передачи выяснили, что бывшая супруга народного артиста превратила свою квартиру в шикарном доме в центре Москвы в помойку и живет отшельницей.

Соседи боятся Ксению. Они считают, что Качалина невменяема – актриса бродит ночами по городу с пластмассовым попугаем на плече, много пьет и употребляет наркотики.

Присутствующие попытались выяснить у Ксении, как ей живется, однако внятного ответа не получили. Она говорила, как блаженная, – несуразно выражалась и невпопад вспоминала строчки из произведений художественной литературы.

Далее актрису начали расспрашивать о дочери Анне-Марии, которую она родила от Михаила Ефремова. На эти вопросы артистка отвечала охотнее и внятнее. Качалова вспомнила выписку из роддома, происхождение двойного имени и другие детали из детства дочери. "Она двухтысячного, год Дракона, поэтому это так легко высчитать, надо только спросить, какой у нас сегодня год", – манерно проговорила экс-супруга Ефремова.

Ксения призналась экспертам: она действительно часто прикладывается к рюмке и много курит. На вопрос о наркотиках ответила отрицательно.

Присутствующие долго спорили, что же стало причиной такого состояния артистки: пагубные привычки, проблемы с психикой или горе от предательства любимого мужчины. Заслуженная артистка Татьяна Лютаева взялась помочь неадекватной подруге. Ксению Качалину отправят на лечение от наркотической зависимости.

Добавим, что Качалина была четвертой супругой актера Михаила Ефремова. В браке у них родилась дочь Анна-Мария. Ефремов пару лет назад забрал девочку у матери, якобы злоупотребляющей алкоголем, и купил ей квартиру, которую та делит с собственной няней.