Малахов покопался в грязном белье Пьехи

Телеведущий выяснил историю конфликта с братом Юзефом, который живет в Польше. В итоге родственники встретились в эфире канала.



Ведущий прилюдно покопался в грязном белье семьи Пьехи: он вынес на обсуждение старую ссору певицы и ее брата из-за скандального интервью. Певица впервые за 40 лет встретилась со своим младшим братом Юзефом Голомбом в эфире шоу Андрея Малахова "Привет, Андрей!". Родственники не общались друг с другом из-за давней публикации в СМИ, где артистка рассказала, что ее отчим, отец Юзефа, бил ее. Это оскорбило свободного брата, который и прервал с ней общение и отказался выходить на связь.

"Эдита приезжала в Польшу в 1986 году. Тогда она дала интервью изданию, в котором рассказала, что мой отец, ее отчим, сильно бил ее, а меня, наоборот, баловал. Это неправда. После этой статьи я вообще не хотел общаться с ней. Мы не разговаривали друг с другом почти 20 лет. Сейчас редко, но созваниваемся", – рассказал свободный брат артистки.

В свою очередь она рассказала, что ее отчим вырос в деревне, где детей воспитывали при помощи палок. Он был строг будущей певицей, когда считал, что она поздно приходила домой. Тем не менее, Пьеха сохранила и хорошие воспоминания об отчиме. "Несмотря на это, отчим был хорошим человеком, у него была своя судьба, а я хотела себе другой жизни. Я хотела быть учительницей, поэтому уехала в Советский Союз", – рассказала народная артистика.

Андрей Малахов организовал приезд Юзефа в Россию, благодаря чему брат и сестра увиделись наконец-то после сорокалетней разлуки. "Я старался говорить только хорошее об Эдите. В Польше она была очень известна и даже приезжала с гастролями. Я всегда хотел быть близким к Эдите, и сейчас наши отношения возобновились", – сказал Юзеф.