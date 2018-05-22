Калашникова похвасталась роскошными апартаментами в Испании

Красавица потратила на заграничную недвижимость 250 тысяч евро. Теперь присматривается к московским ценам.

Анна Калашникова купила квартиру на модном испанском курорте Аликанте еще в конце прошлого года. Но только сейчас закончила ремонт. "Я просто влюбилась в это место. Здесь очень красиво, спокойно и в то же время есть все для жизни. Поэтому я не смогла устоять", – рассказала Анна Dni.Ru и поделилась фотографиями своих шикарных апартаментов.

Столовая, спальня хозяйки, гостиная, детская, гостевая, а также терраса с шикарным видом на море выдержаны в одном стиле. А доминирующими цветами 117-метровой квартиры Анны являются розовый и бежевый – ее любимые.

"Мне очень нравится эта квартира. Впервые мысли дизайнера на 100% совпали с моими пожеланиями. Единственное, о чем жалею, что не смогу проводить здесь много времени. Ведь у меня достаточно плотный график. Так что эта квартира в большей степени покупалась для моих родителей и сына Данечки, которые будут проводить здесь летние каникулы. Сыну пойдет на пользу морской воздух. Кроме того, я планирую отдать его в местный детский сад, чтобы ребенок говорил на двух языках, и записать в футбольную школу, испанцы ведь очень круто играют в футбол. Уверена, это умение пригодится моему сыну в дальнейшем. Так как Даня у меня очень активный мальчик", – заверила Калашникова.

Соседями Анны стали Дана Борисова, Эвелина Бледанс, супруги Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова, Глюкоза и многие другие звезды, которые давно облюбовали испанский берег.

В этом году Калашникова планирует купить квартиру в центре Москвы – она присматривает новую недвижимость в престижном районе столицы. Непременное условие – наличие спортивных залов, ресторанов и развлекательных центров в шаговой доступности. К счастью, доходы Ани позволяют ей делать дорогие покупки и жить красиво.