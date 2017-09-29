Странная дочь Ефремова пришла к Урганту в жутком виде

Михаил Ефремов стал очередным звездным гостем передачи "Вечерний Ургант". Вместе с актером студию Ивана Урганта посетили три его дочери от разных браков.

Михаил Ефремов захватил в гости к Ивану Урганту старшую дочь Анну-Марию (от брака с актрисой Ксенией Качалиной), и двух дочерей от нынешнего брака с Софьей Кругликовой Веру и Надежду. Все выглядели по-разному: отец семейства появился перед камерами в неформальной темной футболке, кожаной куртке и джинсах, Вера выбрала скромное бежевое платье (которое, по мнению некоторых поклонников, прибавляло лет), Надежда вышла к зрителям в белой футболке и розовой воздушной юбке.

Однако необычнее всех смотрелась Анна-Мария. 16-летняя наследница Ефремова нарядилась в черные узкие джинсы, которые дополнила черной же свободной рубашкой с рисунком из черепов и красной бабочкой. Завершали образ очки в темной оправе и модная нынче стрижка. Анна-Мария выбрила одну сторону головы, при этом выкрасила волосы в черный и розовый цвет. Отдельно стоит сказать о темных грубых высоких ботинках, трогательно дополненных яркими разноцветными шнурками.

Публикация от Вечерний Ургант (@vecherniy_urgant) Сен 28 2017 в 1:15 PDT

На протяжении всей передачи Анна-Мария вела себя довольно спокойно и не выражала эмоций. Все это вкупе, внешний вид и явно нордический характер, зрители не смогли не отметить в комментариях к передаче, которые можно найти на официальной страничке "Вечернего Урганта" в Instagram.

"странная дочь у Ефремова... такой видок жуткий... ну понятно, подросток, переосмысление себя, все дела... но кстати рубашка с черепами и красная бабочка смотрятся оригинально))))", "Старшая невозмутимая такая😀", "Старшая девочка странновата!", "Анна-Мария очень интересная девушка! Творческая натура)", – высказались зрители.

Отметим, что Анна-Мария не живет со своей матерью Ксенией Качалиной. По некоторой информации, после развода с актрисой Ефремов забрал дочь у матери, якобы злоупотребляющей алкоголем, и купил ей квартиру, которую та делит с собственной няней.