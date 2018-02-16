Анна Калашникова с сыном покидает Россию

Звезда уезжает в Испанию. Там обоснуются и ее родители.

Приобретения Анны Калашниковой давно вызывают зависть у ее звездных коллег, бывших молодых людей и хейтеров. Люди спорили, действительно ли модели подарили две шикарные машины и квартиру в центре. А теперь у сплетников появился новый повод для бесед. Артистка обзавелась недвижимостью в испанском городке Аликанте по соседству с певицей Натальей Штурм.

"Я купила новостройку чуть больше 100 метров. Там идет небольшой ремонт, – рассказала Анна Dni.Ru. – Буду проводить там с сыном несколько месяцев в году. Теперь Данечка больше времени будет проводить у моря и на солнышке. Но это квартира и для моих любимых родителей. Они давно мечтали о недвижимости у моря и теплой зиме. Рассматривали разные варианты: Кипр, Эмираты и даже Сочи. Выбор пал на квартиру в Испании, потому что мама дружит с владелицей местного агентства, которая помогла нам с проведением сделки. Я хотела покупать эту квартиру в рассрочку, но потом вмешался мой молодой человек, и мы вместе приобрели эту недвижимость. Я считаю, что это важный шаг для нас как для молодой семьи".

Отметим, что Аликанте очень популярен у российских знаменитостей. Говорят, здесь имеют или арендуют недвижимость Эвелина Бледанс, Юрий Гусман, Виктор Рыбин с Натальей Сенчуковой, а также Никита Михалков.