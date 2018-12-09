"В гареме": Сидящий в СИЗО Мамаев признался жене в любви к другой

Жена полузащитника футбольного клуба "Краснодар" Павла Мамаева Алана рассказала о шокирующем признании, которое сделал ее супруг уже после того, как попал за решетку. По ее словам, спортсмен дал понять своей избраннице, что любит не только ее, но и свою любовницу.

Алана Мамаева продолжает будоражить общественность подробностями личной жизни своего мужа. Изначально она заявила, что футболист закрутил интрижку с проституткой. Тогда многие восприняли это слово как очередной эпитет, который обманутая жена применила по отношению к разлучнице. Однако девушка продолжает настаивать на своем.

"Паша снял девушку в борделе", – рассказала она в эфире программы "Центральное телевидение" на телеканале НТВ. При этом Алана Мамаева считает, что ее муж воспринимает эти отношения на стороне очень серьезно. "Я была у него в СИЗО, он дал мне понять, что ее любит. А мне говорит: " И тебя тоже люблю". Как мне с этим жить?", – рассказала девушка.

"Я не понимаю, почему, находясь в СИЗО, он думает еще о ком-то, кроме семьи. Мне больно слышать, что есть женщина, которую он еще любит. Я будто бы нахожусь в гареме", – добавила она.

Однако даже после такого удара она готова простить мужа. "Я делаю все, чтобы сохранить семью. Еще несколько лет назад я бы просто ушла. Но у нас дети. Я была готова простить", – призналась она.

Алана Мамаева рассказала, что это ее супруг не делает никаких шагов навстречу семейному счастью и прощению. "Я его люблю, но не могу биться о закрытую стену постоянно", – посетовала девушка.