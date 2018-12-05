Малахов возмутил страну грязной матерщиной в прямом эфире

Очередной выпуск программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" был посвящен арестованным футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину. Приглашенные гости и эксперты были очень увлечены дискуссией и не выбирали выражений.

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