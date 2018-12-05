Жена раскрыла грязные подробности из прошлого любовницы Мамаева
Жена футболиста заявила, что девушка живет в Вильнюсе и занимается флористикой. У нее собственный цветочный магазин.
Также Алана поведала, что зазноба Павла в разводе и воспитывает четырехлетнюю дочь Милану. По ее словам, отношения с Мамаевым у Александры начались с июня этого года.
Фомина летала к футболисту в Москву. Более того, именно из-за нее начался конфликт с водителем ведущей Первого канала, переросший в злополучную драку. Теперь из-за этого и другого эпизода Павел вместе с коллегой и другом Александром Кокориным находятся за решеткой.
Мамаева призналась, что переживает сейчас настоящую трагедию: предательство любимого человека. Кроме того, Алане известны грязные подробности прошлого любовницы мужа.
"Эта девушка занималась проституцией в Австрии. Ее мать ей говорит: "Давай, разводи его, пусть перевезет вас с дочерью в Москву". Вся семья такая и сестра", – цитирует Мамаеву Super. Ранее, в интервью российскому телеканалу, Алана не смогла скрыть, говоря об изменах супруга.
Напомним, в отношении Павла Мамаева и Александра Кокорина возбуждено уголовное дело по статьям "Хулиганство" и "Побои". Оба находятся в СИЗО "Бутырка".
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