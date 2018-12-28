Объявившая об уходе Наталия Антонова родила четвертого ребенка

В семье актрисы Наталии Антоновой случилось пополнение. Популярная артистка родила четвертого ребенка.

2018 год для Наталии Антоновой станет одним из самых запоминающихся. В декабре у 44-летней артистки родился сын – уже четвертый, передают "7Дней". "Появление младшего сына – самое счастливое событие, которое произошло со мной в этом году!" – объявила радостная артистка.

О своей беременности Наталья Антонова объявила на официальной страничке в социальной сети Instagram. Актриса опубликовала фотографию, на которой демонстрирует сильно округлившийся живот. Также в записи Наталия сообщила о своем уходе в декретный отпуск. "Дорогие, мои, я ухожу в отпуск. Мне очень жаль, что спектакли, которые планировались в 2018 году, мы отменили, но я думаю, вы меня простите, потому что я нахожусь в ожидании четвертого малыша", – объявила Антонова.

44-летняя артистка называет себя неправильной актрисой, потому что для нее самое важное в жизни – не работа, а семья, любовь и дети. "Ни одна роль не стоит жизни ребенка", – убеждена Антонова. Тем не менее у нее большие планы на 2019 год, в декрете она задерживаться не намерена. "В театре мы сможем встретиться уже 8 марта 2019 года, в Москве. И в следующем году у меня будет еще одна театральная постановка, но какая – тайну пока не раскрою", – заинтриговала поклонников актриса.

Напомним, что Наталия Антонова замужем за врачом-гинекологом Николаем Семеновым. До недавнего времени на двоих у них было четверо детей: сын Артем от первого брака актрисы, сын Антон от первого брака супруга и двое общих сыновей Никита и Максим.