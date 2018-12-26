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Беременная жена Диброва потеряла друга

Дмитрий Дибров с женой Полиной. ото: www.globallookpress.com
Семья Дмитрия Диброва полным ходом готовится к встрече Нового года. Его молодая супруга Полина уже придумала развлечения для всех и призналась, что не всегда этот праздник был для нее радостным.
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Несколько лет назад прямо в Новый год Дмитрий и Полина Дибровы лишились любимого четвероногого питомца. Собака убежала, скорее всего, испугавшись грома салюта. "Это был очень хороший пес породы бернский зенненхунд. Он был настоящим другом нашей семьи. Я его подарила Диме на день рождения, когда была беременна первым сыном Сашей. Когда наш пес пропал, я всю ночь проплакала", – рассказала Полина Диброва.

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Женщина предприняла все попытки, чтобы отыскать пропавшего любимца. "Бегала по поселку и расклеивала объявления. Но, к сожалению, мои поиски успехом не увенчались. Мне хочется верить, что собака убежала куда-то далеко и нашла себе нового хозяина", – выразила надежду жена популярного ведущего.

Каждый год Дибровы стараются придумать какое-то особо яркое мероприятие, чтобы весело провести новогодние праздники. На сей раз это будет шоу двойников. В отличие от многих представителей отечественного шоу-бизнеса, Дмитрий и Полина с их тремя сыновьями решили остаться в Москве. "Чего таскаться по миру? Ведь свою тоску мы носим с собой! Тот, кто не умеет путешествовать внутрь, путешествует вокруг…" – высказал убеждение Дмитрий Дибров.

В семейном списке такие мероприятия, как несколько "елок", охота у друзей, вечеринка у бассейна, шашлыки и лепка снежной бабы. Дибров поделился планами с изданием "Собеседник": "Мы с Сашей должны будем распланировать мероприятия, дабы все успеть. Сын каждый день будет вывешивать листик со списком, чтобы младшие дети знали, что им предстоит сегодня. Кстати, просмотр всех серий про Гарри Поттера и фильма "Морозко" обязательно войдет в программу. Вот такая у меня задумка!"

Автор: Наталья Аряева26 декабря 2018, 11:40
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