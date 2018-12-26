"Где беременность?" – У Порошиной на сносях потеряли живот

45-летняя актриса, которая носит под сердцем пятого ребенка, взволновала поклонников. Мария Порошина опубликовала в Instagram фото, вызвавшее дискуссию.

На снимке знаменитость позирует без округлившегося животика на фоне плаката с рекламой очередного фильма "Елки". Только из подписи к фото понятно, что оно сделано не сейчас.

"Люблю Тимура!!! Всех причастных люблю и БЛАГОДАРЮ!!! (Прошлый год))). А в этом году ждем "ПОСЛЕДНИЕ ЕЛКИ", но... не ПОСЛЕДНИЕ... дай Бог", – написала Порошина (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.). Однако не все подписчики звезды внимательно прочитали ее комментарий к посту и подумали, что снимок сделан совсем недавно.

"Так... А где беременность? Уже кто-то родился?" – написала одна из пользовательниц соцсети. Поклонники оставили Марии массу комплиментов, отметив, что она прекрасно выглядит.

Как писали "Дни.ру", Мария Порошина в ближайшие недели родит мальчика. Но, несмотря на беременность, актриса не оставляет светскую жизнь. Поклонники звезды тем временем гадают, кто же отец будущего сына Порошиной. На днях в СМИ появилась информация, что им является некий близкий друг актрисы.

Напомним, знаменитость сама оплатила роддом. Согласно инсайдерской информации, актриса намерена родить в элитном госпитале, популярном среди отечественных знаменитостей. Роды класса люкс там стоят в среднем 780 тысяч рублей.