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"Поет на языке бомжей": скандальный певец напал на страдальца Элджея

Элджей. Фото: instagram.com/sayonaraboy
Певец Юрий Лоза продолжает давать едкие комментарии о самых ярких представителях музыкальной сцены. На этот раз объектом его критики стал популярный хип-хоп-исполнитель Элджей. 
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Лоза считает, что артист прибегает к вызывающему поведению и скандальным выходкам только тогда, когда он больше ничего не может передать с помощью своего творчества. "Если артисту уже нечем брать, он начинает брать эпатажем. Артисты начинают материться, снимать штаны, писать со сцены и так далее. В этом творчества нет", – заявил он.

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Юрий Эдуардович Лоза певец, композитор, автор текстов

Государство, по мнению певца, должно защищать своих граждан от аморальных исполнителей, которые распространяют ложные ценности. "Все нормальные цивилизованные страны защищаются от пошлости, от насилия, от педофилии, от всего, что не входит в норму. Если ты выходишь за рамки норм, принятых в каждом государстве, то тебе запрещают работать. Что не так? Страна же должна защищать моральный облик своих людей", – передает слова артиста НСН.

Некоторые хип-хоп-музыканты "разговаривают на языке помоечных бомжей", утверждает Юрий Лоза. Артисты используют мат в своих текстах, потому что у них очень маленький словарный запас. Автор песни "Плот" посоветовал им читать книжки и изобретать новые слова, как это делали поэт Велимир Хлебников и чешский писатель Карел Чапек.

Напомним, что концерт Элджея, который должен был пройти в Якутске 28 ноября, был отменен из-за угрозы срыва. Организаторы мероприятия сообщили об этом на странице в Instagram. "Мы могли бы идти до конца и провести концерт. Но мы переживаем за провокации, за неконтролируемую толпу и за угрозы нападения во время концерта и после. Мы отменяем концерт, пусть это будет уроком для города", – рассказали они.

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Публикация от Элджей в Якутске (@sayonaraboy_ykt)

В августе этого года СМИ стали распространять новость о том, что в детском спортивном лагере в Новгородской области ввели запрет на исполнение песен некоторых российских и иностранных артистов на дискотеке. Под запрет попали треки рэпера Элджея, а также Монеточки, Ольги Бузовой, Лил Пампа, Тимати, Скриптонита, Фейса и Фараона. Начальник лагеря Лариса Судиловская утверждает, что им пришлось ввести такое ограничение, потому что лагерь является не только оздоровительным, но и образовательным.

Автор: Полина Крылова27 ноября 2018, 16:40

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