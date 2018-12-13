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Роскошная Степаненко скрывает молодого партнера

Елена Степаненко. Кадр youtube.com
Елена Степаненко, кажется, пришла в себя после скандального развода с юмористом Евгением Петросяном. Артистка приступила к работе.
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Елена приняла участие в съемках "Голубого огонька". Присутствующие в студии отметили, что Елена преобразилась, многие не могли оторвать взгляд от звезды.

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Елена Григорьевна Степаненко

Елена Григорьевна Степаненко Артистка эстрады

Знаменитость выглядела великолепно. Она обновила прическу, сделала отличный макияж и облачилась в экстравагантный наряд. Роскошная Степаненко, казалось, светилась от счастья.

Артистка выступала дуэтом с известным исполнителем, имя которого пока держат в тайне. Однако точно известно, что партнер Елены очень молод, симпатичен и талантлив.

Снимок с записи новогоднего шоу появился в фан-сообществе Степаненко в Instagram. По словам администратора странички, съемки продолжались до поздней ночи. Несмотря на усталость, Елена не теряла бодрости духа.

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Публикация от @elena_stepanenko_fan

"А я знаю с кем она была в дуэте))) я сидела в зале, выступление было просто огонь! Но пока нельзя раскрывать тайну) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Могу только сказать что мальчик молоденький и очень симпатичный😍🌶🔥 и талантливый👍", "молоденьких мы любим😂", "Елена Григорьевна просто огонь! Любим и ценим 💗💐💗", "Какая же она красавица!!! 👍🔥😍", – писали в комментариях интернет-обыватели.

Автор: Руслана Алексеева13 декабря 2018, 17:29
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