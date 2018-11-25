Адвокат Цымбалюк-Романовской заявила об избиении Кравец

"13 ноября, в вечернее время, после съемок на одном из известных телеканалов, на Алену напала группа лиц и угрожала ее жизни и здоровью с целью завладения ее имуществом, – рассказала Широкова "Дни.Ру". – В результате нападения Алене причинены телесные повреждения, которые были зафиксированы надлежащим образом".

"К счастью, есть очевидцы (свидетели), которые дадут показания и подробно опишут обстоятельства нападения, – продолжает Широкова. – В настоящее время по нашему заявлению в полицию, проводит проверку, правоохранительные органы устанавливает личности нападавших на моего Доверителя и их мотивы".

"Предварительно сообщаем, что организатор и главный участник нападения нам известен и Алена намерена защитить свои права в полном соответствии с законом и всей его жесткостью. Развитие ситуации мы будем освещать в СМИ", – подчеркнула Лариса.

Ранее сама Алена рассказала о безобразном поведении звезды, имя которой не называется до суда: "Она впилась в меня когтями, отняла у меня мой телефон, чтобы удалить какой-то якобы компромат на нее. А потом толкнула меня, бок ноет до сих пор. В итоге я была вынуждена поехать в травмпункт. К тому же находившийся рядом с ней мужчина мне угрожал".