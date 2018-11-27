Появились новые подробности конфликта Кейт Миддлтон и Меган Маркл

Пресс-служба Кенсингтонского дворца объявила о том, что герцог и герцогиня Сассекские в скором времени переедут в Виндзор. После этой новости стали появляться различные версии, почему супруги пожелали жить отдельно. Вероятно, такой скорый отъезд может быть связан с тем, что Меган Маркл и Кейт Миддлтон так и не смогли найти общий язык.

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