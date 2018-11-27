Появились новые подробности конфликта Кейт Миддлтон и Меган Маркл
В следующем году принц Гарри и Меган планируют покинуть лондонский дворец и перебраться в виндзорский Фрогмор-хаус. Многие британские СМИ называют в качестве причины отъезда напряженные отношения двух королевских особ. Официальные представители королевской семьи никак не комментируют слухи о непростом характере герцогини Сассекской и ее конфликте с Кейт Миддлтон. Источник, близкий к монаршей семье, утверждает, что они мало проводят времени вместе и вряд ли когда-нибудь смогут подружиться из-за разного воспитания и жизненного опыта.
В прошлом году сразу после объявления о помолвке принц Гарри и Маркл дали интервью, в котором рассказали о том, как их тепло приняли Уильям и Кейт. "Они очень хотели познакомиться с Меган, и нам удалось это быстро устроить. Кэтрин была…" – начал Гарри. "Удивительная!" – прервала его Меган. "Как и Уильям", – заключил младший сын принцессы Дианы.
Друзья семьи утверждают, что пара просто хочет получить больше свободы. Пресс-служба дворца уточнила, что супруги хотят иметь больше пространства, когда родится ребенок.
Сейчас Меган Маркл и принц Уильям живут вместе в Ноттингемском коттедже на территории дворца. В самой же королевской резиденции для них не было свободного места. Изначально они должны были поселиться в Кенсингтонском дворце, в бывших апартаментах двоюродного брата королевы Елизаветы II принца Ричарда и его жены, но, оказалось, что комнаты еще не готовы к появлению новых обитателей. "Там нужно сделать большой ремонт и они вряд ли будут готовы вовремя", – сообщил анонимный источник.
Пока не известно, сколько потребуется финансовых средств для того, чтобы переделать Фрогмор-хаус. "Эта цифра появится в отчете следующим летом", – заявил представитель королевской семьи. Известно, что Кейт и Уильяму пришлось отдать за свои апартаменты 4,5 миллиона фунтов стерлингов вместо запланированных четырех миллионов.
Представители монаршей семьи также отметили, что герцог и герцогиня Кембриджские останутся в Кенсингтонском дворце до того момента, как принц Уильям станет королем. Что же касается Меган и Гарри, то они будут жить во Фрогмор-хаусе "в ближайшем будущем".
Известно, что резиденцией младшего сына принцессы Дианы может стать Кларенс-хаус, когда его отец
займет престол. Сейчас там живет принц Чарльз со своей супругой Камиллой.
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