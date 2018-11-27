Уязвимая Кейт Миддлтон беспричинно рыдает

Супруга британского принца Уильяма Кейт Мидлтон стала очень эмоциональной после третьих родов. Расшатанные нервы герцогини Кембриджской приводят к скандалам в семье.

На днях стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл в скором времени переедут в Виндзор. Ходят слухи, что супруги вынуждены покинуть Лондон из нарастающего конфликта с Миддлтон. Поговаривают, что Кейт и Меган не смогли найти общий язык.

Инсайдеры утверждают, что герцогиня Кембриджская после рождения третьего ребенка стала очень нервной. Придворные заметили у монаршей особы частые смены настроения.

К примеру, во время примерки платья ее дочерью Шарлоттой, в котором та впоследствии появилась на свадьбе Меган Маркл, Кейт вдруг разрыдалась. Организаторы, которые стали свидетелями странного поведения королевской особы, решили, что герцогиня растрогалась, поняв, как быстро растет ее наследница. Об этом сообщает The Telegraph.

Примечательно, что друзья королевской семьи утверждают, что переезд герцога и герцогини Сассекских совсем не связан с уязвимым состоянием родственницы. Якобы пара просто хочет получить больше свободы. Пресс-служба дворца уточнила, что супруги хотят иметь больше пространства, когда родится ребенок.

Сейчас Меган Маркл и принц Уильям живут вместе в Ноттингемском коттедже на территории дворца. В самой же королевской резиденции для них не было свободного места.