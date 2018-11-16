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Винокур попал под суд из-за долгов

Владимир Винокур. Фото: www.globallookpress.com
Владимир Винокур оказался в списке злостных неплательщиков. На артиста подали в суд за полуторамиллионный долг по коммуналке.
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Фигуранты судебного дела – 15 дольщиков, в списке которых и имя Владимира Винокура. Иск против юмориста и его соседей подала управляющая компания "Жилищник района Арбат" –  из-за систематической неуплаты за коммунальные услуги.

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Владимир Натанович Винокур актер, юморист

Как сообщается, долг возник из-за подвала, за отопление и освещение которого собственники элитной московской недвижимости отказывались платить. К настоящему врмени за артистом числится задолженность  в 1,65 миллиона рублей.

Разбирательства коммунальщиков с собственниками арбатских квартир  начались еще в конце сентября этого года. А в ноябре последовал новый иск от "Жилищника". На 29 ноября назначена беседа по делу. Намерен ли явиться на нее Винокур – неизвестно.

Владимир  Винокур владеет несколькими квартирами на Арбате. В одной из них проживает сам Владимир Натанович с женой, в другой – его дочь Анастасия. В соседнем доме – еще одна квартира: ее хозяйкой была мать артиста, она скончалась в августе. Винокур признается, что тяжело переживает смерть мамы. Он часто наведывается в ее комнату, чтобы поразмышлять о жизни.

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Публикация от Григорьев-Апполонов Андрей (@apollonov_ag)

Что касается долга, то поклонники Винокура предполагают, что проблема возникла случайно. Вероятно, популярный артист даже не знал, что за ним числится такая задолженность: он часто бывает на гастролях, да и недвижимости у него много, уследить за оплатой всех счетов непросто. Другие посчитали задолженность слишком крупной, чтобы не обращать на нее внимания. Тем не менее, и те, и другие уверены, что Владимир Натанович скоро этот вопрос решит, пишет StarHit.

Автор: Андрей Евлампиев16 ноября 2018, 18:02
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