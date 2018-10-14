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Глюк’oZа показала пышные бедра Паулины Андреевой

Паулина Андреева. Фото: GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova
Недавно Паулине Андреевой исполнилось 30 лет. Российская певица Глюк’oZа решила поздравить актрису весьма необычным способом.

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Наталья Чистякова-Ионова разместила в своем Instagram редкое и необычное фото Паулины Андреевой. Это случилось в том числе из-за того, что сама актриса не пользуется социальными сетями.

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"С днем Рождения, огненно-сексуальная и очень талантливая Паулина Андреева. Сочетание твоих главных качеств – уникально! Береги себя!" – написала под пикантным снимком Глюк’oZа. Подписчики оценили искренноть кумира.

Однако больше всего пользователям всемирной паутины пришлось по душе опубликованное фото. На нем Наталья и Паулина позируют в купальниках. Многие оценили фигуру актрисы и написали, что обе девушки выглядят очень сексуально.

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С днём Рождения, огненно сексуальная и очень талантливая @_paulina_andreeva_! ;) Сочетание твоих главных качеств - уникально! Береги себя! ��☄❤

Публикация от ГЛЮКОЗА (@chistyakova_ionova)

Ранее нумеролог Ольга Перцева выразила убеждение, что Паулина Андреева – находка для Федора Бондарчука. По мнению специалиста, режиссеру необходима рядом инициативная женщина. "Так устроен психотип героя, что отношения в паре с ним кто-то должен тянуть, прощать его и поддерживать", – пояснила Перцева. Нумеролог убеждена, что у Бондарчука меньше энергии, и взаимоотношения он воспринимает как глоток свежего воздуха.

14 октября 2018, 15:39
ФОТОРЕПОРТАЖ

Роковая женщина: любимые мужчины Паулины Андреевой

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