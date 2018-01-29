Меньшиков отказал смазливому мальчику из "Молодежки"

Молодой актер рассекретил причины ухода. По его мнению, он просто оказался не в формате.

Одну из главных ролей в сериале Первого канала "Секретарша" исполнил молодой актер Илья Коробко. Телезрителям он знаком по роли хоккеиста – защитника команды "Медведи" Михаила Пономарева в сериале "Молодежка". А театралы его знают по работе в "Ленкоме" и Театре им. Ермоловой. Но из обоих коллективов ему пришлось уйти.

"В "Ленкоме", как известно, молодые неизвестные артисты могут годами главные роли ждать, – говорит Илья. – Поэтому отправился работать в театр Ермоловой. Все было хорошо до тех пор, пока его не возглавил Олег Меньшиков".

Коробко считает, что не подошел Меньшикову "по формату". "С нами договор не продлили, хотя бывший руководитель театра – мастер моего курса Владимир Андреев – и просил за нас Меньшикова. Меня, кстати, часто с ним, молодым, времен "Покровских ворот", сравнивают", – цитирует Илью Eg.Ru.

Остается гадать, чем смазливый талантливый парнишка не угодил Олегу Меньшикову, который очень любит красивых людей. А отказываться от Ильи было еще и странно, ведь в итоге он очень громко о себе заявил. Денис Никифоров – ученик Табакова и звезда "Табакерки" – поставил антрепризный спектакль "Билокси Блюз", в котором участвуют актеры из "Молодежки". Судя по аншлагам в залах, проект получился успешным. А у Коробко теперь нет отбоя от приглашений сняться в сериалах и рекламе.