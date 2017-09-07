Обидчика Волочковой вывели на чистую воду
Балерина уверена, что личный водитель обокрал ее, планировал похитить дочь, чтобы потребовать выкуп и даже отравить звезду. Сам Александр называет эти обвинения женской местью, поскольку считает, что у Волочковой были личные мотивы поквитаться с ним.
Чтобы расставить все точки над "i", защитить свою честь и доказать собственную невиновность, мужчина решился пройти проверку на полиграфе. Также в студии ему устроили очную ставку с доверенным лицом Волочковой Леной Лениной и его бывшим водителем Иваном Добрым, которые обвинил Скиртача в том, что он травил Анастасию лекарственным препаратом "Феназепам".
Специалисты выяснили, что Александр не врал, утверждая, что не пытался отравить звезду. Правду он ответил и на вопрос о том, собирался ли он выкрасть дочь Волочковой с целью выкупа. Однако в остальных своих ответах он лгал на каждом шагу.
Оказалось, что Скиртач действительно был не чист на руку: снимал деньги со счетов Анастасии без ее ведома, а также втайне воровал ее деньги. Кроме того, из-за его махинаций персонал балерины недополучал свою зарплату. Именно по его вине были не оплачены коммунальные счета. Занимался он и подделкой подписи Волочковой.
У самого Скиртача тоже есть претензии к бывшей работодательнице. Он заявил, что прима балета угрожала ему расправой. Также Александр считает ее виновной в нападении на него. "Она сказала, что мои дети останутся сиротам, записала это аудио и отправила мне и моей жене, сидеть мне в тюрьме", – говорит мужчина. По его мнению, так Анастасия отреагировала на его резкие слова в ее адрес.
Однако эксперты выяснили, что Скиртач не уверен, что именно Волочкова организовала нападение. Он вполне допускает, что это могли сделать те, кому он задолжал деньги. В свою очередь экс-водитель звезды попросил, чтобы сама балерина прошла детектор лжи. Ведущий Дмитрий Шепелев внял пожеланию и обратился к знаменитости с просьбой появиться в его студии.
В настоящее время, по словам адвоката звезды, продолжается доследственная проверка по заявлению Волочковой. По его словам, она будет закончена, предположительно, во второй половине сентября.
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