Нетребко оттирала полы Мариинки на сквозняке ради выживания

Всемирно известная оперная певица Анна Нетребко вспомнила свои юные годы. В студенчестве ей приходилось подрабатывать уборщицей в Мариинском театре.

Анна Нетребко родилась в Краснодаре, но всегда хотела уехать из родного города. "В Краснодаре я жила в собственном мире, я жила в книгах, я жила в музыке, в кино, которое я смотрела по телевизору или в кинотеатрах, но сама жизнь в Краснодаре меня никогда не привлекала. И я хотела уехать оттуда, чтобы напитаться этой культурой, которой мне так не хватало", – в эфире программы "Однажды..." на телеканале НТВ призналась оперная дива.

"Это были потрясающие годы", – вспомнила она. Хотя не все было так гладко. В развлечения, которым посвящала свою студенческую жизнь Нетребко, входили походы в музей, поездки в загородные дворцы, книги и походы в театр, но не посещения кафе.

"У нас не было денег на кафе. Это было очень голодное время, 90-е годы", – объяснила певица. Чтобы как-то выживать, а заодно и быть ближе к искусству, после занятий в консерватории Анна Нетребко каждый вечер работала уборщицей в Мариинском театре.

"Были жуткие деревянные швабры и грязные вонючие тряпки. Мы мыли вход, где все люди ходили, оставляли грязь, песок и воду, и мы черпали это совками в ведра. Это нужно было успеть делать быстро, за время первого акта, а иногда первый акт длится 20 минут... И сквозняк гулял туда-сюда, туда-сюда. Неприятная работа была, конечно", – вспомнила оперная дива свои студенческие годы.