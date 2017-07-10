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Анна Нетребко о сыне: Приходится разрываться

Юсиф Эйвазов и Анна Нетребко с сыном Тьяго. Фото: GLOBAL LOOK press
Оперная дива Анна Нетребко дала эксклюзивное интервью Dni.Ru, в котором рассказала, как ей удается совмещать блестящую карьеру и воспитание восьмилетнего сына Тьяго. Неоценимую помощь во всех делах певице оказывает ее любимый муж Юсиф Эйвазов.
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На вопросы издания Dni.Ru Анна и Юсиф отвечали вместе. Артисты, женатые с 2015 года, являются настолько гармоничной, счастливой парой, что возникает ощущение, будто они читают мысли друг друга. Несколько раз Нетребко начинала предложение, а заканчивал его Эйвазов. И наоборот.

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Сюжеты Интервью

Анна Юрьевна Нетребко

Анна Юрьевна Нетребко оперная певица

Супруги, являющиеся солистами ведущих оперных театров, уже несколько лет выступают вместе и разъезжают по всему миру с концертами. У востребованных певцов плотный рабочий график. На осень у Анны и Юсифа запланирован выход совместного альбома Romanza, в создании которого принял участие Игорь Крутой. Композитор написал для пары 18 сольных песен и дуэтов о любви.

Еще Нетребко и Эйвазов готовятся к грандиозному концерту, который состоится в Москве 7 февраля 2018 года в Концертном зале Чайковского. За музыкальное сопровождение отвечает Национальный филармонический оркестр России. Дирижером назначен Владимир Спиваков.

Анна, Юсиф, вам удалось найти баланс между карьерой и семьей? Что дает силы при таком загруженном графике и наполеоновских планах на будущее?

Анна: Любовь к музыке дает силы и вдохновение. Если бы ее не было, не было бы смысла всего этого.

Юсиф: Да, любовь к своему делу прежде всего. Когда работа – это удовольствие, то насколько тяжелой она бы ни была, все равно это удовольствие.

Анна: У нас сейчас лучшие, самые насыщенные годы, и как бы ни хотелось иногда отдохнуть, думаешь: "Сейчас еще немножко поработать, а потом через пару-тройку лет можно будет расслабиться"...

Юсиф: ...Сбавить обороты.

Анна: Сейчас пока это не получается, потому что...

Юсиф: ...Потому что есть определенный репертуар, на который нужны силы и хороший возраст. Как говорят, в самом соку. Это как раз про теперешний момент. Жаль упускать. Очень много интересных приглашений. Не хочется отказываться. По мере возможности пытаемся быть там, где интересно и хорошо.

Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. Фото: GLOBAL LOOK press

Остается время на сына Тьяго? Он всегда находится под вашим присмотром?

Анна: Сын в школе. Нам приходится разрываться. Сейчас он пойдет в новую школу. Посмотрим... Мы стараемся...

Юсиф: Логистика – дело непростое. Организовать все между Нью-Йорком, Веной, Москвой, Питером и другими городами – это очень сложно.

Анна: Благо, в семье есть мужчина умный, организованный, который все держит под контролем.

Юсиф: Надо трезво смотреть на какие-то отдельные отрезки нашего графика и делать так, чтобы урезать тут десять дней, там пять, тут четыре, там на один спектакль меньше... Так у нас происходит. Это план. 

Анна: Я все время придумываю что и куда.

Юсиф: А я смотрю, логистически это возможно или нет.

Как проводите досуг с Тьяго?

Анна: Зависит от погоды, если погода хорошая, то много гуляем, ребенок особенно. Постоянно в парке. У него насыщенная культурная программа. С нами ездят люди, которые занимаются ребенком, если мы заняты. А мы заняты. Но все равно выходим вместе. Вчера были в ресторане, потом катались на лодочке, через пару часов пойдем в Эрмитаж...

Вы ездите в командировки по всему миру, а где для вас самые комфортные условия для жизни? Какой город стал для вашей семьи домом?

Анна: Вена, где мы не были с февраля. На один день только заехали поменять чемоданы, перепаковать и уехать. Не только мы так живем, но и наши коллеги – артисты.

Юсиф: У кого-то есть грудные дети, а это еще сложнее.

Анна: Нью-Йорк тоже любим, много времени проводили. Летом будет Зальцбург. Потом на два месяца вернемся в Милан. Но базируемся мы в Вене. Там наша резиденция.

Юсиф: Дом – это то место, в котором находишься. Прилетел в Нью-Йорк – это на два месяца твой дом, прилетел в Вену – это на три месяца твой дом, Зальцбург – на месяц, тоже уже дом. Мы посещаем такие места, которые очень хорошо знаем.

Вы балуете сына или, напротив, воспитываете его в строгости?

Юсиф: Он не избалованный, знает слово "нет", что можно, а что нельзя.

Анна: Хочу, чтобы он был человеком хорошим. Самое главное. Хотелось бы, чтобы Тьяго работал, чтобы у него была профессия. Мне все равно, какая, главное, чтобы легальная. Захочет он быть водителем метро, на заводе трудиться или с компьютером что-то делать – это зависит от него. Мы не собираемся пихать сына в музыку, если он этого не хочет. У него очень разнообразная жизнь, малейший его интерес мы сразу поощряем. Очень много у нас развивающих игр, водим в театры, в цирки, в музеи.

Автор: Елена Алешина10 июля 2017, 22:19
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