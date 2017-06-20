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Анна Нетребко сильно похудела

Анна Нетребко. Фото: John Phillips/Gettyimages.ru
Анна Нетребко восхитила поклонников своим преображением. Всемирно известная оперная дива сильно похудела.

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Анна Нетребко находится в Санкт-Петербурге. Известная оперная исполнительница опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram фотографии, на которых запечатлена посещающий различные достопримечательности Северной столицы. Вместе с ней в Санкт-Петербург прибыли супруг, оперный певец Юсиф Эйвазов и сын Тьяго.

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Анна Юрьевна Нетребко

Анна Юрьевна Нетребко оперная певица

Многочисленные подписчики пришли к выводу, что Анна сильно похудела. "Аня какие ножки красотка", "Анна – стройняшка!👏", "Анна, Вы красавица!", "ВОСТОРГ!❤💙💛💚💟💜", "Аннушка как класно вы похудели", "Анечка, такая худенькая 👍👍👍👍, Королева оперы!!!! Обнимаю", "Анна. Вы такая маленькая и худенькая!", "Какая тростинка👍", "Анна худышка! Красотуля)" – рассыпались в комплиментах фанаты.

Не секрет, что оперная дива не посещает спортивный зал, но предпочитает продолжительные прогулки в компании друзей и близких. А еще артистка старается придерживаться правильного питания. Много времени отнимают и регулярные занятия с голосом и изучение новых партий.

К слову, Нетребко с супругом и сыном прибыли в Санкт-Петербург не просто так. Накануне на Новой сцене Мариинского театра состоялась премьера оперы Франческо Чилеа "Адриана Лекуврер". За дирижерским пультом находился признанный мастер Валерий Гергиев, а главные партии исполнили Юсиф Эйвазов и Анна Нетребко. Примечательно, что эту партию оперная дива исполнила впервые.

Напомним, 29 декабря 2015 года Анна Нетребко вышла замуж за Юсифа Эйвазова в Вене. В недавнем интервью артист подтвердил, что при заключении брака они с Анной Нетребко заранее обговорили и закрепили на бумаге все условия. "Страшнейший просто контракт", – заметил певец. "Совсем не в его пользу, бедный Юсиф. Такой брутальный контракт, венский такой, австрийский контракт, все права – у женщины", – подтвердила оперная дива. Впрочем, они уверены, что документ никогда им не понадобится.

Автор: Наталья Аряева20 июня 2017, 09:15
ФОТОРЕПОРТАЖ

Нетребко спела на новой сцене Мариинки

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