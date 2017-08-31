Валерий Меладзе: Мы настолько обнаглели

Известный исполнитель Валерий Меладзе дал откровенное интервью. Певец рассказал о своем детстве и тернистом пути к музыке.

Валерий Меладзе стал очередным звездным гостем передачи Татьяны Устиновой "Мой герой". Будущий популярный исполнитель родился и вырос в Грузии, в городе Батуми. Родители будущего артиста работали инженерами. Примечательно, что о карьере музыканта для сына никто не мечтал, но, несмотря на это, мама отвела его и старшего брата Костю в музыкальную школу. Валерий осваивал фортепиано, а Константин – скрипку.

По признанию певца, им с братом было очень скучно учиться музыке. "Вокруг было так много всего интересного: мы спокойно гуляли на улице, бесились, лазили по стройкам и оврагам. Мы жили именно тем самым днем, которым мы жили, и от этого были счастливы. Чем больше мы взрослеем, тем меньше мы живем сегодняшним днем. Вспоминать детство – это одно удовольствие, потому что это было весело, солнечно, празднично", – поделился воспоминаниями Меладзе.

Путь на музыкальный Олимп оказался для братьев трудным и долгим. Вначале Константин дважды поступал в медицинский институт, но оба раза неудачно. Валерий тоже с первого раза не получил заветный студенческий билет. Когда же это все же случилось, они обрели дело своей жизни. Причем, по мнению Валерия Меладзе, это случилось благодаря счастливому случаю.

"Костя уехал в колхоз. Там, кроме помидоров и лука, была отличная студенческая компания и две расстроенные гитары. Брат каким-то образом освоил гитару. Примерно через два месяца Костя случайно на перекрестке столкнулся с парнем, который работал вместе с ним в колхозе. Парень шел на репетицию институтского ансамбля и предложил Косте пойти вместе. И именно с этой случайности все началось. Выйди Костя на улицу на минуту позже или раньше, или светофор бы был настроен в другую сторону – всего того, что есть сейчас, не произошло бы", – цитирует Меладзе газета "Магнитогорский металл".

А вскоре в ансамбль, в котором участвовал Константин, добавился и Валерий. Окончив институт, братья стали свидетелями реорганизации страны. "Гигантские кораблестроительные производства начали разваливаться. Мы продолжали заниматься музыкой и настолько обнаглели, что я поехал в Москву", – сообщил певец.

Прибыв в столицу, Меладзе оказался на "Рождественских встречах Аллы Пугачевой" в "Олимпийском". "Сквозь ряды и ноги я смотрел, что происходило на сцене, мне казалось, что это фантастический, совершенный мир. И многим сейчас так кажется. Но правильнее видеть не только совершенство и красоту, но еще и понимать, что туда попасть можно только благодаря серьезному целенаправленному труду", – заключил Валерий Меладзе.