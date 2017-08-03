Евгений Кафельников публично обратился к дочери

Евгений Кафельников первым сделал шаг на пути к примирению с дочерью. Титулованный спортсмен написал в Сети обращение к Алесе.

"Доча! Мы оба ответственные в том, что происходит сейчас. Я переживаю не меньше тебя. Давай искать выход месте. Что бы ни было, i love you forever", – опубликовал запись в Twitter взволнованный отец.

Многие подписчики удивлены тому, что отец и дочь общаются через социальные сети. Но на данный момент девушка слишком обозлена на родителя, который не смог удержать в себе бурю эмоций и во всеуслышание заявил о том, что его ребенок имеет проблемы с наркотиками.

""Наркотики", "Я попал в ад! Дальнейшая жизнь начинает терять смысл", "Я отец-неудачник! Вот, что самое противное для любого родителя. Осознавать этот факт. Но я этого не заслуживаю", "Не могу больше в себе держать! Помогите", – так звучали первые сообщения Евгения в Интернете. "Первая ракетка мира" был настолько шокирован известием о проблемах дочери, что вынужден был обратиться за помощью к подписчикам.

Публикация от Alesya Kafelnikova (@alesyakaf) Июл 25 2017 в 2:33 PDT

Если для отца информация стала потрясением, то многие интернет-пользователи еще в декабре прошлого года заподозрили звездную дочь в употреблении наркотиков. Поводом стала публикация в ее Instagram нескольких снимков. На одном из них она была запечатлена с подозрительной самокруткой, а подпись к другому фото гласила "Хочу "снега"". Позднее снимки были удалены.

Те, кто давно наблюдает за Лесей, уверены, что в этой истории не обошлось без неурядиц на личном фронте. Кафельникова долгое время находилась в отношениях с кумиром молодежи, рэпером Фараоном, настоящее имя которого Глеб. Поклонники подозревают, что причиной скандального поведения юной красавицы стало расставание с музыкантом.