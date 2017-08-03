Евгений Кафельников публично обратился к дочери

Эксклюзив Особое мнение Интервью Корчевников убит из-за Малахова На Моисеева напали из-за гигантских долгов

Выбор читателей

Свадьба внука Пугачевой оказалась роковой
Провокация 17-летней дочери Гузеевой взорвала Сеть (видео)
Шепелев довел до слез столкнувшуюся с раком звезду "Дома-2"
Королева объявила об уходе после пьяных загулов мужа
Молодая жена Джигарханяна рассказала о расставании
Лолита посмеялась над худобой Пугачевой
партнеры
Четверг 3 августа
Лента новостей
21:54
В США арестован остановивший вирус WannaCry программист
21:40
Жуткая давка из-за бесплатной каши попала на видео
21:18
Дженнифер Энистон отпраздновала 40-летие в одном галстуке
21:12
Гонщик-чемпион умер в больнице после аварии
21:11
Как порно меняет жизнь мужчин
20:58
В Польше грозятся раскрыть правду о крушении Ту-154
20:36
Голые стюардессы прикрылись пилотками (видео)
20:32
Американские санкции окончательно разрушат Украину
19:52
В огненном ДТП в Карелии погибли четыре человека
19:43
Брэд Питт поссорил Джоли с отцом
19:39
Сотрудника аэропорта ударила молния (видео)
19:35
Трамп нанес сокрушительный удар по экономике Украины
19:22
Огонь оставил улики на трупе под Петербургом
19:18
Детей доставили в больницу после ДТП с КамАЗом
18:57
АСВ займется генпрокуратура
18:36
Изуродованная стюардесса пошла по стопам Памелы Андерсон
18:21
Грузовик смял автобус с детьми под Новороссийском
18:20
Как не ошибиться с выбором жениха
17:41
Росатом стал лидером по качеству выполнения госпрограмм
17:39
Список раненых при взрывах в Абхазии россиян
17:22
Трамп нашел виновного в фиаско с Россией
17:18
Дачник нашел в своем туалете голого спортсмена
16:55
Ушел из жизни 32-летний ведущий ток-шоу
16:51
Мэрилин Мэнсон унизил московских фанатов в Киеве (видео)
16:26
Электромобили назвали убийцами экологии
16:11
WADA поставило России неприемлемые условия
15:57
Кумир молодежи погиб после попытки похищения
15:49
Актриса обвинила режиссера Ким Ки Дука в насилии
15:38
Неравнодушные москвичи подожгли магазин вместе с продавцом (видео)
15:34
Дерево убило ребенка под Псковом
15:34
Володин раскрыл молодежи тайны жизни политика
15:20
Молодая любовница стащила таксу у пенсионера
15:05
Голодный медведь напал на дразнившего его едой туриста
15:04
В России резко упадут цены билетов на самолет
14:59
Увольнение Малахова связали с убийством
14:52
США придумали унизительную роль для Украины
14:47
Песков заинтриговал рыбалкой Путина
14:43
Сын довел Хабенского до слез
14:33
Российских туристов предупредили об опасной жаре в Италии
14:24
Ради украшений мужчина раскопал могилу бабушки
14:09
Володин поделился планами на отпуск
13:52
Анна Седокова рассекретила отца третьего ребенка
13:51
В деле о бойне в Мособлсуде всплыл мэр-бандит
13:50
Девушка-"скунс" с редким заболеванием стала моделью
13:50
ОНФ эффективно борется с незаконными свалками
13:47
Отделения реанимации столичных больниц получат гранты
13:35
Почему растет рейтинг "Единой России"
13:22
Ушлая Собчак оставила Кудрявцеву без работы
13:18
В Москве резко упала стоимость поездки на такси
13:18
Госдума набирает авторитет
13:14
Запад услышал жесткие намеки в мягкой риторике Путина
13:06
В Сети бьются над новой загадкой "Игры престолов"
13:05
Новый штамм сибирской язвы уничтожает все живое
12:42
Саакашвили троллит Порошенко пыльными фотографиями
12:39
Спикер Госдумы призвал законодателей США сдать мандаты
12:33
Путин запустил Нижне-Бурейскую ГЭС
12:28
Якубович помахал кулаками в самолете (видео)
12:26
Первый канал лжет ради славы Малахова
12:21
Москворецкую набережную перекроют на два дня
12:20
На развратный отель подали 300 жалоб
12:12
Володин нашел депутатское счастье
12:11
На Урале военные устроили массовую поножовщину
11:54
Кличко завершил карьеру
11:49
Как постарели звезды "Дома-2"
11:47
Когда начнет богатеть население России
11:39
Найден клад нацистов на миллиарды евро
11:38
Как рухнула кинокарьера президента Трампа
11:22
На Боню напали из-за татуировки
11:05
Убийцу российского чемпиона поймали в Бурятии
10:46
При реставрации ВДНХ нашли ценный барельеф
10:45
Погребняк об охоте Собчак на богатых мужиков и эскорте
10:33
Главные кинопремьеры недели
10:28
Владельцев бензиновых авто лишат отдыха
10:11
Разбитый инсультом Моисеев решил нажиться на чужом горе
09:51
При взрывах боеприпасов в Абхазии погибли россияне
09:46
Список пострадавших при взрыве в Абхазии
09:44
Малахов разберется с наркозависимостью после увольнения с Первого канала
09:39
Путин с рабочим визитом прибыл в Благовещенск
09:35
Десятки детей отравились во время фестиваля на Байкале
09:14
Поклонники молятся о здоровье 89-летней Элины Быстрицкой
09:14
Россия пустила газ для Германии в обход Украины
09:04
В московском метро в час пик случился сбой
08:56
Лайнер Москва – Сеул совершил экстренную посадку
08:52
Почему Любовь Полищук сдала сына в интернат
08:50
В Москве открыли первый городской пункт по ремонту гаджетов
08:47
Мощный взрыв в Абхазии перепугал российских туристов
08:35
Правительство Японии ушло в отставку
08:31
Мама отчитала Маргариту Суханкину из-за детей
08:29
В Приморье пропала группа туристов
08:25
В подъезде московской многоэтажки нашли труп
08:20
Опубликовано видео перестрелки с "бандой ГТА" в Мособлсуде
08:06
Раскрыта тайна ухода Малахова с Первого канала
07:59
Последствия жуткой аварии на МКАД попали на видео
21:59
Любимица Dolce & Gabbana вышла замуж
21:54
Британию атаковал "зомби-вирус"
21:44
Число пострадавших при взрыве в Абхазии выросло до 50 человек
21:33
Избивший журналиста дебошир предложил "добазариться" (видео)
21:15
В Москве неизвестный с топором напал на прохожего
21:09
Таксист приехал на собственное ограбление в Югре
21:02
Мужики с клюшками набросились на оскандалившегося Малахова
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Корчевников убит из-за Малахова
Пугачеву втянули в скандал с Малаховым
Первый канал лжет ради славы Малахова
Раскрыта тайна ухода Малахова с Первого канала
Андрей Малахов возглавит телеканал
Ушлая Собчак оставила Кудрявцеву без работы
Шоу-бизнес

Евгений Кафельников публично обратился к дочери

Евгений Кафельников с дочкой Алесей. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Евгений Кафельников первым сделал шаг на пути к примирению с дочерью. Титулованный спортсмен написал в Сети обращение к Алесе.
прочитано 3543 раза

"Доча! Мы оба ответственные в том, что происходит сейчас. Я переживаю не меньше тебя. Давай искать выход месте. Что бы ни было, i love you forever", – опубликовал запись в Twitter взволнованный отец.

ПО ТЕМЕ

Кафельникова показала залитое кровью свадебное платье

Кафельников после скандала с дочерью задумал пойти в бомжатник

Известный блогер о болезни Алеси Кафельниковой

Кафельникова набросилась на отца после скандала с наркотиками

Кафельникова заговорила о смерти

Многие подписчики удивлены тому, что отец и дочь общаются через социальные сети. Но на данный момент девушка слишком обозлена на родителя, который не смог удержать в себе бурю эмоций и во всеуслышание заявил о том, что его ребенок имеет проблемы с наркотиками.

""Наркотики", "Я попал в ад! Дальнейшая жизнь начинает терять смысл", "Я отец-неудачник! Вот, что самое противное для любого родителя. Осознавать этот факт. Но я этого не заслуживаю", "Не могу больше в себе держать! Помогите", – так звучали первые сообщения Евгения в Интернете. "Первая ракетка мира" был настолько шокирован известием о проблемах дочери, что вынужден был обратиться за помощью к подписчикам.

Если для отца информация стала потрясением, то многие интернет-пользователи еще в декабре прошлого года заподозрили звездную дочь в употреблении наркотиков. Поводом стала публикация в ее Instagram нескольких снимков. На одном из них она была запечатлена с подозрительной самокруткой, а подпись к другому фото гласила "Хочу "снега"". Позднее снимки были удалены.

Те, кто давно наблюдает за Лесей, уверены, что в этой истории не обошлось без неурядиц на личном фронте. Кафельникова долгое время находилась в отношениях с кумиром молодежи, рэпером Фараоном, настоящее имя которого Глеб. Поклонники подозревают, что причиной скандального поведения юной красавицы стало расставание с музыкантом. 

Автор: Василиса Моргунова3 августа 2017, 20:35
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как выглядела Алеся Кафельникова до жуткой интоксикации

567

комментарии

Политика

Трамп нанес сокрушительный удар по экономике Украины
В Польше грозятся раскрыть правду о крушении Ту-154
Американские санкции окончательно разрушат Украину
США придумали унизительную роль для Украины

Шоу-бизнес

Малахов двусмысленно высказался о поведении начальства
Евгений Кафельников публично обратился к дочери
Малахов сбежал из Москвы после скандала с увольнением
Пригожин набросился на Мэнсона за грубость

Проишествия

Сотрудника аэропорта ударила молния (видео)
Молодая любовница стащила таксу у пенсионера
Неравнодушные москвичи подожгли магазин вместе с продавцом (видео)
Голодный медведь напал на дразнившего его едой туриста

Lifestyle

Актриса обвинила режиссера Ким Ки Дука в насилии
В Сети бьются над новой загадкой "Игры престолов"
Как рухнула кинокарьера президента Трампа
Главные кинопремьеры недели
Шоу-бизнес

Малахов сбежал из Москвы после скандала с увольнением

Телеведущего заметили в аэропорту Шереметьево
Политика

Трамп нанес сокрушительный удар по экономике Украины

Глава Белого дома не стал церемониться с Киевом
Общество

Голые стюардессы прикрылись пилотками (видео)

Пользователи Сети бурно обсуждают провокационный ролик
Lifestyle

Как порно меняет жизнь мужчин

Знакомство с порнографией порождает две поведенческие модели

Гороскоп

Что ждет россиян в августе
Андрей Малахов возглавит телеканал
Любовный гороскоп на август
Бизнес-гороскоп на август 2017 года

Фоторепортажи

Дженнифер Энистон отпраздновала 40-летие в одном галстуке
Брэд Питт поссорил Джоли с отцом
Девушка-"скунс" с редким заболеванием стала моделью
Как постарели звезды "Дома-2"

Спорт

WADA поставило России неприемлемые условия
Как из предателя Родченкова на Западе делают героя
Олимпийского чемпиона задержали по делу о педофилии
Кафельников после скандала с дочерью задумал пойти в бомжатник

Регионы

Жуткая давка из-за бесплатной каши попала на видео
Дачник нашел в своем туалете голого спортсмена
Песков заинтриговал рыбалкой Путина
На Урале военные устроили массовую поножовщину
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru