Корчевников побил Малахова в его новом шоу

Прошли съемки нового шоу Андрея Малахова на канале "Россия 1". Главным героем передачи стал... Борис Корчевников, который буквально затмил своего преемника.

Темой передачи "Андрей Малахов. Прямой эфир", которая выйдет на экраны уже в пятницу, 25 августа, стало перекрестное интервью двух самых популярных телеведущих – Андрей Малахов задавал вопросы Борису Корчевникову, а тот – ему. Интересно, что, несмотря на руководящую должность на канале "Спас", Корчевников остается работать на "России 1". Он объявил, что скоро презентует свое новое шоу.

На съемках отметилась и супруга Андрея Малахова Наталья Шкулева, которая пришла поддержать его. Жена шоумена находится на внушительном сроке беременности, однако не смогла пропустить дебют мужа на другом телеканале. Впрочем, все внимание на себя взял Борис Корчевников. Он преподнес букет цветов супруге Малахова, наговорил добрых слов и даже обнял ожидающую первенца Шкулеву.

Впрочем, то обстоятельство, что Борис затмил его, Андрея не смутило. Малахов находился на подъеме после съемки программы и даже ответил на вопросы журналистов, которые дежурили на площадке. Так, Малахов заявил, что его новое шоу будет "актуальной и эксклюзивной". "Мы не будем цитировать то, что уже где-то было. Наоборот постараемся находить какие-то истории, которые после выхода у нас будут рассматриваться другими программами. У зрителя должно быть ощущение, что он узнает эти истории от нас впервые", – цитирует Малахова сайт "Комсомольская правда".

Публикация от Борис Корчевников (@b.korchevnikov) Авг 23 2017 в 1:42 PDT

А еще он пообещал, что лучшие герои и сюжеты, наработанные им за долгие годы, перейдут в его новое шоу. К примеру, не останется без его внимания актуальная тема взаимоотношений родителей Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева. Андрей Малахов намерен помочь родным певицы наконец снова увидеть внука.