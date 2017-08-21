Корчевников рассказал об общей жизни с Малаховым

Борис Корчевников дал откровенное интервью. Он рассказал о своих чувствах после того, как покинул передачу "Прямой эфир", и внезапно заявил об "общей жизни" со своим коллегой Андреем Малаховым.

Борис Корчевников покинул скандально известное ток-шоу "Прямой эфир", получив повышение, перейдя на телеканал "Спас". Его заменил Андрей Малахов. Впрочем, сам Корчевников уверяет, что с новым ведущим и передача будет иной. "Прямой эфир" в своем прежнем виде заканчивает существование. Программа, которая выйдет на его месте, будет уже другой. Но сохранит все то, что делало "Прямой эфир" успешным и любимым у зрителей", – заявил Борис.

По признанию ведущего, свой последний выпуск шоу он записывал с чувством радости. При этом телеканал он покидает с "обычным на пороге новой работы" ощущением – интереса перед новыми задачами и профессиональным вызовом.

Корчевников отметил, что у него "язык не поворачивается" назвать Малахова своим преемником. "Мы с Андреем знакомы давно и в эти дни, конечно, стали несколько ближе. Как вы понимаете, у нас бесконечно много общих тем. В каком-то смысле даже общая жизнь! Мы оба живем только профессией и за последние годы пропустили через себя очень много общих или похожих историй и судеб людей. Для меня правда радость, что именно он – человек, который для многих в нашей стране стал настоящим символом российского телевидения, – теперь продолжит проживать эти судьбы – с нашей командой на главном канале страны", – цитирует Корчевникова сайт "Комсомольская правда".

Борис заверил общественность, что после драйва "Прямого эфира" ему будет совсем не скучно на телеканале "Спас". "Ничего более драйвового, чем жизнь христианина, настоящая жизнь с Богом, я не знаю. Мне бы очень хотелось, чтобы телеканал "Спас" передал зрителям вот это ощущение, которое когда-то мне открылось, когда я пришел в церковь: чувство радости, любви, свободы и наполненной, осмысленной жизни. По-моему, это самое драйвовое, что только может быть", – заявил Борис.

Публикация от Борис Корчевников (@b.korchevnikov) Авг 7 2017 в 10:11 PDT

Между тем в Сети появился ролик передачи "Прямой эфир" с новым ведущим Андреем Малаховым. Видео сопровождается нетленным хитом Ирины Аллегровой "Привет, Андрей!" Точная дата выходав эфир ток-шоу с новым ведущим не называется, но указывается, что это произойдет "скоро".