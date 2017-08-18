Команда "Прямого эфира" отказалась работать с продюсером Малахова

Съемки новых выпусков популярного ток-шоу под угрозой срыва. Разгорается грандиозный скандал.

Продюсер выходившей с Андреем Малаховым программы "Пусть говорят" Наталья Галькович официально покинула Первый канал. И теперь будет делать аналогичное ток-шоу "Прямой эфир" на "России". Накануне ухода она подтвердила информацию о радикальном решении коллектива – подать заявления, которые немедленно были подписаны руководством Первого.

"Ушли всего человек 15 в итоге. Для "Пусть говорят" это не критично, – сообщили Dni.Ru на Первом канале. – Им уже нашли замену, съемки идут в нормальном графике".

Но если на Первом все, кажется, устаканилось, то на "России" буря только начинается. "От команды "Прямого эфира" скрывают, что "рулить" тут будет Галькович, – рассказал Dni.Ru источник на канале. – Просто у нее такой характер и манера руководить, что с ней никто из членов коллектива не хочет работать. Чтобы избежать массового бегства сотрудников, им решили сказать, что она будет только приходить на летучки и планерки, а не руководить. Это, конечно, неправда".

Как писали Dni.Ru, команде "Прямого эфира" уже представили Андрея Малахова. Это заставили сделать Бориса Корчевникова, которого уволили с канала. Генеральный директор "России" заявил коллективу, что привел "лучшего ведущего страны". И пошел на все условия Малахова как творческие, так и финансовые.

