Андрею Малахову оставили любимую передачу
Андрей Малахов продолжит вести программу, но только на канале "Россия-1". Об этом сообщила радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на источник. Официальных комментариев по этому поводу не поступало. Ранее СМИ передали, что Юлия Меньшова может заменить Андрея Малахова в программе "Сегодня вечером" на Первом канале.
Накануне ведущая рассказала о закрытии своей передачи "Наедине со всеми", добавив, что не уходит с Первого. Мол, у нее есть договоренности о новых проектах, которые сейчас в стадии разработки. А в конце июля российский журналист Егор Максимов сообщил, что Малахов собирается покинуть Первый канал ради работы на ВГТРК.
Эту информацию подтвердил и главный редактор "Р-Спорт" Василий Конов, но сам ведущий не дал комментариев. В ВГТРК упорно отвечали, что переход Малахова "физически не может случиться" в связи с отпуском руководства канала.
Чуть позднее стилист Влад Лисовец опубликовал видео в своем микроблоге, где Дмитрий Борисов готовится к съемкам выпуска и держит в руках папку, на обратной стороне которой – знакомый телезрителям логотип "Пусть говорят". Тогда и прояснилась ситуация с сенсационным уходом ведущего популярной программы.
Напомним, Первый канал продолжают покидать самые узнаваемые лица: сперва – Андрей Малахов, затем – Александр Олешко, следом – Тимур Кизяков, после чего стало известно о закрытии программы Юлии Меньшовой "Наедине со всеми". Телекритик Александр Мельман призвал не забывать о возрастающей популярности интернета на фоне всех перемен, происходящих на Первом.
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